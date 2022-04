I. ZANCADILLA DE MALQUERIENTE

En la Región Centro a quien le andan metiendo zancadilla es a Jorge Williamson, todavía subsecretario de Fomento Económico, pero sólo para esa región. El político y empresario tuvo que salir a aclarar que ni renunciaba, ni tampoco le habían pedido ahuecar el ala desde la administración estatal. Lo que sucedió -según sus cercanos- es que uno de sus malquerientes difundió el rumor de que Jorge ya iba de salida, para darle entrada a otra persona en el gabinete ampliado. De manera oficial no se ha dado a conocer su relevo. Al menos va a cerrar el mes, aunque tampoco hay queja de su trabajo.

II. CONCESIONES DEL ‘BRONCO’

Mientras Nuevo León atraviesa por una fuerte crisis de desabasto de agua, un medio nacional reportó el fin de semana que el exgobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, obtuvo en 2006 y 2020 concesiones de pozos de agua para uso agrícola en Coahuila, que se usaban en una propiedad en el ejido Paredón, de Ramos Arizpe. Veremos si, ahora que está preso, la Conagua revisa esos acuerdos con la posibilidad de cancelarlos.

III. OPERATIVOS EN DOMINGO

Por la Región Norte o Fronteriza, como quiera usted llamarle, la Policía Estatal de Sonia Villarreal -en sus diferentes agrupamientos-, la Agencia de Investigación Criminal de Gerardo Márquez y elementos de Sedena y de la Guardia Nacional, continuaron en domingo los operativos por las brechas, ranchos y la vega del río Bravo, en busca de delincuentes, que en el caso del delito de tráfico de personas se les llama “polleros”. Desde el anuncio del operativo por parte del gobernador Miguel Riquelme, en la firma de un memorando de entendimiento con su homólogo de Texas, Greg Abbott, estas actividades no se han detenido.

IV. JUSTICIA FEDERAL

Relacionado con esto, la Fiscalía de Gerardo Márquez Guevara, y su contraparte federal, contabilizan 28 investigaciones contra personas que infringieron la Ley de Migración. El número en estos momentos dice muy poco, pero más adelante irá creciendo. Lo importante será ver cuántas de las indagatorias concluyen en sentencia condenatoria, aunque ya es cosa de dos partes, la autoridad federal que integra la carpeta, y de un juez, también federal, que resuelve en consecuencia.

V. SIGUEN ESTAFAS

Algo tendrá que hacer la Secretaría del Bienestar de Reyes Flores, sobre todo trabajar en coordinación -algo que no le gusta- con la Fiscalía General de Gerardo Márquez. Resulta que, tras el anuncio de apertura de registro para el programa de pensión, en este mes, también se han incrementado las estafas a personas a través de mensajes en sus teléfonos celulares ofreciéndoles el registro a cambio de una cantidad. Las personas, ni quedan inscritas y pierden su dinero, si caen en el error de hacer los depósitos. Pero como a Reyes se le dificulta pedir auxilio a la Policía Cibernética, las estafas siguen.

VI. mayor costo

En el caso particular de Coahuila, se espera que el año próximo, la extracción de agua por parte de particulares de pozos -hablamos de empresas, ranchos, ejidatarios y demás-, van a tener que pagarle más a la Conagua de Germán Martínez. Esto será porque cuando los acuíferos están sobreexplotados, algo que sucede en la mayor parte de la entidad coahuilense, sacar agua del subsuelo tendrá un sobreprecio.

VII. le salió barato

Muy barato le está saliendo a Rolando Valle Farías su error en la restauración del Museo de Coahuila y Texas, en Monclova. El funcionario de Mario Delgado sólo está suspendido de sus funciones, por permitir que le pusieran mezcla común de cemento y arena a un edificio que es patrimonio histórico, está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que debe ser restaurado con materiales iguales a los que fue construido, incluso bajo supervisión del INAH. El alcalde Mario Dávila había mencionado que lo daría de baja, pero no se sabe si la decisión la tiene detenida para que responda por los daños o se le ablandó el corazón en este tema.

VIII. TODOS EXPUESTOS

En eso de la desaparición de mujeres y feminicidios, cualquier gobierno, estatal, municipal o el federal, está expuesto. A Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, le tocó lidiar con este problema y se le vino abajo su administración. Convendría entonces que todos pusieran sus barbas a remojar, sobre todo en eso de protocolos de actuación, porque el tiempo -quedó comprobado con el caso Debanhi- vale oro cuando hay un reporte y no se debe minimizar ninguno.

IX. LENTA LA REGULARIZACIÓN

Oficialmente los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) dependen de la Secretaría de Seguridad federal de Rosa Icela Rodríguez, pero en Coahuila hay queja por lo lento que va la regularización de automóviles extranjeros, debido a que de cinco módulos que debió instalar, sólo colocó dos, y con ayuda. ¿Estarán esperando a que otra vez alguno de sus funcionarios pida licencia y arme otro show para promoverlos así como no queriendo para andar en campaña? La queja viene no sólo de particulares, sino de organizaciones -las mismas que antes no querían ni que se acercaran- que afilian a autos “chocolate”. A ver hasta cuándo.