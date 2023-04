POLITICÓN: A 5 semanas de la votación, ¿ya está definida la elección?

I. LOS ALIADOS

Con pocos nubarrones en el horizonte -al menos en lo que hace a la contienda por la gubernatura- los aliados lucen no solamente tranquilos sino poco desgastados. La campaña es para ellos, al menos hasta aquí, un auténtico día de campo. Pero eso también puede ser un problema... para el PAN, de Elisa Maldonado. Y es que si los albiazules no aprietan el paso y se lanzan con todo a recuperar la mayor cantidad de votos -de los muchos que han perdido en el último lustro- corren el riesgo de llegar a la meta como triunfadores -porque forman parte de la alianza ganadora- pero sin capital para negociar de cara al futuro. En este sentido, el principal reto de los panistas es que el porcentaje de votos que le aporten a Manolo Jiménez sea mayor a la diferencia con el segundo lugar, porque solo de esa forma podrán decir que sin ellos el triunfo habría sido imposible y por eso merecen más de lo que ya les dieron. El asunto es que no se ve que estén haciendo campaña más que para sus candidatos a diputados y con eso podría no alcanzarles para sentarse a la mesa del festín post electoral y reclamar que les sirvan viandas generosas.

II. LOS MORENOS

Ha transcurrido más de una semana desde que el coordinador de la campaña morenista, Jonathan Ávalos, emitió la instrucción para que cesaran los ataques -de todo tipo- en contra de sus adversarios coyunturales -léase “El Tigre” Mejía y el resto de las huestes teóricamente morenas que le acompañan- y es hora que no queda claro qué pretende lograr la cúpula del partido de moda o qué querían decir con aquello de “la posibilidad de caminar juntos por la transformación de Coahuila”. Los más pícaros en eso de interpretar las señales de la clase política comarcana dicen que la frase no tiene nada qué ver con el actual proceso electoral, sino con el del año próximo... Y es que, al parecer, ya todo mundo en el cuartel guinda ha asumido que ni metiendo nuevamente a Armando Guadiana en el traje de Mario Bros (con todo y el éxito que tiene hoy el personaje debido a la película que se exhibe en cines) lograrán alcanzar al puntero de la competencia. De hecho, nos comentan, ya todos los esfuerzos están orientados a, por lo menos, evitar ser desplazados al tercer lugar al momento de cruzar la meta el próximo 4 de junio.

III. LOS REBELDES

Comienzan a circular algunos análisis según los cuales Ricardo Mejía ya habría alcanzado al candidato de Morena en la preferencia de voto y eso tiene particularmente entusiasmados a los pobladores del cubil felino. Faltando poco más de cuatro semanas de campaña la noticia no suena mal, aunque siguen existiendo un par de elementos que convocan a tener reservas: el primero de ellos es que se trata de ejercicios realizados por empresas que miden las preferencias exclusivamente a través de mecanismos electrónicos; el segundo es que, aún cuando eso sea cierto, la velocidad a la que estaría ocurriendo no lleva a concluir que podrían alcanzar al puntero. De cualquier forma, alzarse con el segundo puesto no es nada despreciable para un partido que hace tiempo no logra superar en Coahuila ni siquiera la barrera mínima para alcanzar representación en el Congreso, o para acceder a las prerrogativas a nivel local. Y todavía falta ver si, con ese vuelo, podrían hacerse no sólo con el segundo lugar del podio final, sino incluso con la posición de tercera y hasta segunda fuerza política en la entidad.

IV. LOS NARANJAS

En el bando naranja federal -o sea, en MC- aseguran sentirse optimistas respecto de lo que han avanzado en este proceso electoral, sin candidato a gobernador. Dicen que sus gallos a diputados la están rompiendo, que son competitivos en varios distritos y que lo que más les beneficia es que la gente “cada vez identifica más el pacto que existe entre los partidos y los políticos de siempre”, en línea con el discurso que decidieron adoptar en el proceso electoral de Coahuila. Con base en ello, en el búnker que comanda Alfonso Danao de la Peña dicen estar seguros de que van a tener representación en la próxima Legislatura del Congreso del Estado y que sus legisladores van a ser un “contrapeso eficaz”. A falta de encuestas que nos digan a detalle lo que está ocurriendo a nivel de los distritos, pocos datos hay para contrastar la percepción de la realidad que ellos tienen y habrá que esperar a conocer el conteo de los votos para juzgar. Por lo pronto, salvo algunos espectaculares en las calles y spots en medios concesionados, poco se les percibe... pero siempre existe la posibilidad de que ellos tengan otros datos.