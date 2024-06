A 15 de años de la muerte de Michael Jackson el Rey del Pop sigue tan vivo como siempre

Pero, aunque fue una de las bandas más populares de su época, quedó eclipsada por la fama que Michael alcanzó como solista. Sus primeros discos fueron ‘Got to be There’ (1972), ‘Ben’ (1972), ‘Music and Me’ (1973), ‘Forever, Michael’ (1975) y ‘Off the Wall’ (1979).

No solo fue el álbum más vendido de 1983, sino que fue premiado con ocho American Music Awards y siete Grammys. Y así fue como Michael Jackson se convertía en el artista más joven en ganar el galardón al mérito.

Todo gracias a ese álbum que contenía hits como el que le daba título, ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y ‘Beat It’. Además, el videoclip de ‘Thriller’, dirigido por John Landis, se convirtió en uno de los más influyentes y recordados de la historia del pop. Y, con ‘Billie Jean’, Jackson popularizó uno de los pasos de baile más imitados desde entonces: el famoso “moonwalk”.

Convertido en rey

A partir de ahí, el resto es historia. En 1987, Michael lanzó su siguiente trabajo en solitario, ‘Bad’. En 1991, sacó ‘Dangerous’. En 1995, vio la luz ‘HIStory: Past, Present and Future, Book I’, un álbum doble que contenía canciones nuevas y remixes de sus éxitos anteriores. En 1997, fue el turno de ‘Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix’