POLITICÓN: Armando Guadiana, buscado por Claudia Sheinbaum

I. ¿NBA A LA VISTA?

El que estuvo en San Antonio, Texas, junto con los altos directivos del equipo de los Spurs de la NBA, fue Mario Mata Quintero. El director de Fomento Económico del municipio de Saltillo fue invitado por la Secretaría de Economía de Nuevo León a un evento de vinculación San Antonio-Monterrey. Lo que se espera es que de esta buena relación que hizo Mata en San Antonio en el ámbito deportivo, y otras áreas, surjan buenos proyectos, porque esta ciudad es una de las mejores para hacer torneos y presentaciones del baloncesto profesional. Veremos.

II. MAGISTERIO

Queda demostrado que ni los que se identifican con Morena confían en el partido. En Torreón el profesor Jesús García Portillo −afín al líder Arturo Díaz González− se convirtió en el único aspirante a una diputación federal por la vía plurinominal. Con eso de que el partido guinda anda cobijando a los docentes de la Sección 35 y 38 del SNTE en Coahuila, cualquiera pensaría que es mejor inscribirse por la vía formal, pero no. Portillo prefirió optar por la vía independiente. No es por desanimar, pero la mayoría de los intentos fracasa.

III. FRONTERA

Donde encendieron las luces amarillas fue en el gobierno fosfo fosfo de Samuel García. El razonamiento es el siguiente: si el magnate Elon Musk se atrevió a ir a la frontera con México, específicamente a Eagle Pass, nadie duda que vaya a Nuevo León en los próximos días. Fue a la frontera para ver de cerca y llamar a resolver la crisis migratoria. Recordemos que tiene una planta en Austin, Texas, a 3 horas y media de la frontera. En Santa Catarina construirán una planta nueva, pero ahí la problemática es de seguridad.

IV. MAL TINO

Qué mal tino tuvo la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena al emitir una resolución y castigar a los diputados locales Francisco Cortez y Laura Francisco Aguilar. Justo habían dado su brazo a torcer y se unieron en torno a Claudia Sheinbaum. Hasta habían pactado terminar en santa paz la actual legislatura pasándose entre estos dos castigados la coordinación del grupo parlamentario. Ahora todo es incierto, porque tres años fuera del partido es lanzarlos al PT, en donde seguro tienen los brazos abiertos, no obstante van a apelar.

V. URGENCIA

Que uno de los hombres más buscados del momento es Jesús Flores Mier, todavía −nomás hasta el próximo año, si no sucede nada antes− fiscal anticorrupción. Como algunos alcaldes tienen cuentas pendientes por denuncias abiertas, tras revisiones de la Auditoría Superior de Manuel Ramírez, la mayoría quiere arreglar lo antes posible. ¿El motivo? Si no finiquitan los pendientes no podrán registrarse para la reelección en el 2024, por eso la urgencia. Anote por ahí también a exalcaldes que siguen anulados para contender: Ramiro Pérez, Gerardo García y Ramón Oceguera.

VI. FIESTONES

Por más dólares que avienta para sus seguidores −la última vez fue en la Cabalgata de Sabinas− el alcalde Mario Alberto López, conocido por esos rumbos como “Mayito”, no alcanza la popularidad que tenía. En mucho se debe, dicen los habitantes de Nueva Rosita y otras comunidades, al proceder de la policía municipal. Cada fin de semana son abusos y violación de los derechos humanos. “Mayito” hace como que la Virgen le habla. Detienen por andar alcoholizados en la vía pública, pero el edil arma sus fiestones donde sea y no pasa nada.

VII. A LA CAMPAÑA*

Desde Tampico, Tamaulipas, en donde estuvo de gira, Claudia Sheinbaum tomó el teléfono y le habló a Armando Guadiana. El senador descansa en un departamento de Houston, tomando indicaciones médicas y viendo si regresa a Saltillo en una o dos semanas más. Cuentan quienes escucharon que Claudia le preguntó primero por su estado de salud y luego le deseó pronta recuperación. Le dijo que se recuperara pronto porque necesita de alguien que le sepa a las matemáticas, con experiencia, y que se conduzca con objetividad en la futura campaña.

VIII. TAN, TAN

Tanto el IEC de Rodrigo Paredes como el “Tribunalito” de Sergio Díaz le pusieron punto final al proceso electoral 2023, en el cual Manolo Jiménez no dejó lugar a dudas con su triunfo. Hace seis años, para estas fechas había mucha incertidumbre por la impugnación de Coahuila Digno. Hoy en día, el PAN que encabezó el movimiento con Memo Anaya al frente está dentro de la alianza que logró el triunfo en el pasado proceso. Cambió mucho el panorama político de un sexenio a otro, pero también debe tomarse en cuenta que Morena prácticamente no existía.