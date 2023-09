POLITICÓN: ASF no mide con la misma vara

I. CALLES Y PLAZAS

¿Cuántas veces el ciudadano ha escuchado que la banqueta y la parte de la calle que colinda con su vivienda son su responsabilidad, sobre todo en limpieza? También se pueden leer en las plazas públicas letreros como “Cuida esta plaza, es tuya”. Esto parece quedar de lado, porque organizaciones como la CROC de Mario Enrique Morales están “adueñadas” de los espacios que deberían ser públicos, y ahora hasta riñen entre ellos y con los vecinos. El nivel de informalidad ha llegado a tanto que poner un mercado para lucrar con él es más fácil que hacer una enchilada. Los espacios eran públicos, hasta antes que organizaciones se apoderaran de calles y plazas.

II. CONCESIONES

Hay un ejemplo muy claro de las plazas: la ubicada frente a la Fiscalía General del Estado y del Servicio Nacional del Empleo. Aquí hasta el estacionamiento de la Secretaría del Trabajo de Nazira Zogbi está invadido, con permiso quién sabe de quién. Hay ferias de fin de semana en un espacio público, pero los ingresos municipales son realmente pocos. Además, nadie sabe cómo es que lugares como un estacionamiento de la administración estatal también esté “concesionado”.

III. ESTÁ EN ARCHIVOS

Siguiendo con el rector de la UTC de Ramos Arizpe, Sergio Alberto Guadarrama, parece que además de no encajar en el puesto, su designación se ve como un descuido de la Secretaría de Educación de Francisco Saracho. Bastaría ir a los archivos para encontrar su salida por la puerta trasera de cuando ocupó la Dirección de Operaciones de Servicios Escolares en esta dependencia -y luego resultó con mansión en Lomas de Lourdes-. Ahí el mero mero en ese momento era Jaime Castillo Garza, quien en tiempos del Seguro Escolar no supo rendirle cuentas a su jefe sobre ese dinero y también tuvo que abandonar la Secretaría. ¿Será cierto que fueron premios de consolación que le dieron de manera anticipada a la gente del diputado Jericó Abramo?

IV. NO ES DIFÍCIL

Que entre los priistas la salida del senador Jorge Carlos Ramírez Marín de las filas del grupo parlamentario causó carcajadas. El senador se fue a Morena porque quería ser candidato a gobernador de Yucatán, pero ni siquiera lo incluyeron en la lista de tiradores. ¿Cómo le estará haciendo Morena para convencer a priistas y panistas de mudarse al partido del Presidente? Algunos aseguran que no es muy difícil, con unos cuantos puestos y promesas basta.

V. ¿QUIÉN POMPÓ?

En el vecino municipio de Ramos Arizpe -dicen- el que no corre, vuela. Ahí tienen a un funcionario de la nómina municipal haciendo trámites para que otros pongan sus negocios gasolineros. Pero también se sabe que todo quedó listo para un ex alcalde de doble cachucha -priista y panista a la vez- que está por inaugurar un centro comercial por ahí de Manantiales del Valle y Arnoldo Saucedo. Cuentan que si le buscan en el Registro Público de la Propiedad no van a encontrar su nombre, todavía, pero que será el beneficiario de las rentas de locales. Como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador: ¿quién pompó? Luego por eso entran las sospechas de contratos con prestadores de servicio celebrados en su administración.

VI. NUNCA PAGAN

Llama la atención que los consejeros del INE llamen a los partidos a ser transparentes y responsables con el dinero que les darán para las campañas en el 2024. Y es que una petición como esta -de ¡aguas, los vamos a fiscalizar!- jamás se ha escuchado de algún integrante del consejo, menos del presidente del IEC, Rodrigo Paredes. Por eso la chiquillada que entra sale del Instituto, gasta a manos llenas, de manera irregular, y comete infracciones que generan multas, las cuales nunca pagan.

VII. EGO INFLADO

Dicen que a quienes acompañaron a Carlos Robles, para mayores señas dirigente estatal del PRI, a la realización del Consejo Político Municipal del PRI en San Pedro de las Colonias -el jueves pasado- les llamó la atención la evidente diferencia que hubo en el aplausómetro del evento: ovación cerrada, ruidosa y fervorosa para el alcalde David Ruiz y aplausos más bien modestos para todos los demás. Los que conocen bien la grilla sampetrina dicen que no hay misterio en eso: el “primer priista” de aquel municipio citó un día antes a sus huestes para darles claras instrucciones: los aplausos debían ser sólo para él. ¿Así de inflamado tendrá el ego o nomás era para impresionar a la visita?

VIII. ¿HAY TEMOR?

Hay percepción de que en la Auditoría Superior de la Federación, donde manda David Colmenares, no están midiendo con la misma vara de sexenios anteriores. Para estas fechas los anteriores presidentes acumulaban una serie de observaciones de su gabinete que los hacía agachar la cabeza. Ahora, se ven tibios y la exposición pública de presuntos actos de corrupción ha corrido a cargo de investigaciones periodísticas y de organizaciones. ¿Hay temor en la ASF de meter la lupa?

IX. REGLAS

No solamente en la sucesión de Salvador Hernández como rector de la UAdeC andan desbordados los ánimos. También sucede en otras instituciones de la misma casa de estudios. En la preparatoria Instituto de Ciencias y Humanidades el que no quiere queso es Robertony García, actual director. Cuentan que está por dejar el puesto, pero se está enfrentando a la división del alumnado debido a gente que anda haciendo campaña de manera anticipada. Señalan a María del Sagrario Cortés, para mayores señas, hermana de Édgar Cortés, actual secretario particular del rector Vélez Hernández. Como que no entendió Sagrario que esa cercanía no es para aprovechar y brincar al puesto sin respetar las reglas.