I. ¿ARRANCAN?

Situados en el arrancadero se colocaron desde ayer los tres principales aspirantes de Morena a la Coordinación del Comité de Defensa de la 4T, es decir, la antesala que llevará al ganador a la candidatura para el 2023; Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Luis Fernando Salazar. Hay, por lo que se ve, un piso parejo, porque si bien hay una variación en la convocatoria entre la emitida para el Estado de México y de Coahuila, esto se obedece a que las constituciones de ambas entidades son distintas. En esta tierra se brinda una doble oportunidad para los postulantes al cargo de Coordinador –y de candidato, de manera posterior–: ser coahuilense por nacimiento, o bien, contar con al menos cinco años de residencia en la entidad. Todos cumplen.

II. INTERPRETACIONES

Sin embargo, la legislación electoral y el Código Municipal, como leyes secundarias, tienen conceptos que pueden interpretarse de manera distinta, pero esto último, sólo podría discutirse, en todo caso, primero de manera interna en el partido, y si subsiste la controversia, ante Tribunal Electoral de Sergio Díaz Rendón, y todo condicionado a que algún malhora, pueda inconformarse por la convocatoria emitida por Morena, de Mario Delgado.

III. EJÉRCITO Y SEGURIDAD

Que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, logró su objetivo en Coahuila: el Congreso Estatal, de Lalo Olmos, dio su aval a la reforma constitucional para la permanencia, hasta el 2028, del Ejército Mexicano en labores de seguridad. Y es que en Coahuila se vive un escenario distinto al de otras entidades: aquí hay seguridad, tranquilidad, inversiones y paz social. Todo eso le reconoció Adán a la administración de Miguel Riquelme. El Gobernador de Coahuila, también en la tribuna del Congreso Estatal, manifestó no sólo el respaldo a la Fuerzas Armadas, porque aquí la coordinación ha sido efectiva, sino que reiteró su compromiso por mantener la seguridad en el poco más de un año que resta de su gestión.

IV. DISCORDANTE

Pero también en la tribuna del Palacio de Coss hubo una voz discordante, la de Mayra Valdés, del PAN, quien junto con su compañera de bancada, Luz Natalia Vigil, votaron en contra de la propuesta de avalar la reforma constitucional. Al menos fueron congruentes, porque el que tuvo que aguantar callado fue Rodolfo Walss, ex panista, pero ahora unido –porque queda claro que no es su militante– a Morena.

V. CERTEZA Y ESTABILIDAD

Que los ipecos de Saltillo, o bien región Sureste, todavía no se animan a responder positivamente a Jorge Reyes, presidente de la Coparmex Laguna, en la campaña de ¡Yo sí! Hay dos cosas interesantes en este: número uno, que la campaña va dirigida a crear conciencia para que la violencia –y con ella la inseguridad, falta de inversión, y de trabajo–, no regresen al estado, y número dos, que nadie sabe por qué el regateo de las cámaras de la región más poderosa –económicamente hablando, ¡no se emocionen!– de la entidad no le quieren entrar. Hay quienes visualizan un sesgo en la campaña de Coparmex Laguna, pero otros ven totalmente normal que quienes arriesgan su capital, quieran certeza y estabilidad en el futuro.

VI. SALUDADOR

Al que se vio muy saludador en la visita de su ahora correligionario, Adán Augusto López, a Saltillo, fue al alcalde de Frontera, Roberto Piña. Cualquiera lo vería normal, sólo que entre morenos poco se conocen, y pocos asistieron, de tal manera que Piña, se la pasó tomándose fotos con tricolores, a quienes conoce desde hace mucho tiempo, porque viene de ahí, desde que cargaba el maletín a Fernando de la Fuente.

VII. BOLA DE CRISTAL

A quienes se les vio juntos en amena conversación sobre el futuro –nomás les faltó su bola de cristal–, fue al secretario General del PAN en el estado, Gerardo Aguado, y a Fanny Herrera. Ya sabe cómo son los comensales de los restaurantes cuando ven a políticos reunirse y hablar bajito; de inmediato empiezan las especulaciones. Y es que Fanny ya fue panista, pero luego se mudó al Partido Verde, de Pepe Cuco Sandoval, anduvo un tiempo haciendo talacha electoral con el Partido Campesino, de José Luis López, y hasta hace poco tiempo se sabía que había –casi– sido admitida en Morena, de Diego del Bosque. ¿Será el regreso de Herrera con los azules? Se dice que sí, y todo porque el compromiso no es con los panistas, sino con quien sería el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD.

VIII. SOSPECHOSAS

Y hablando de reuniones sospechosas, también –aseguran quienes lo presenciaron– se vio conversando a Héctor Franco, ahora afín a Morena, con el ex alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre. De todos es sabido que Aguirre lo mismo se reúne con udecistas –en carnes asadas y demás– como Lenin Pérez, que con otros políticos. Aguirre, igual que otros tránsfugas estuvo en el PAN con Ernesto Saro, después fue al tricolor y ahora... quién sabe.

IX. UNOS SÍ, OTROS NO

Si bien Jaime Rodríguez “El Bronco” va librando las imputaciones legales que lo llevaron a la cárcel, otros integrantes de su gobierno no pueden todavía cantar victoria. A finales de este mes se espera que, ahora sí, se realice la audiencia de un juez de control, la cual tiene como finalidad imputar por ejercicio indebido de sus funciones a la ex secretaria de Educación, la coahuilense María de los Ángeles Errisúriz. Otros ex funcionarios de “El Bronco”, también de esta tierra, andan prendiendo veladoras y juntando los ahorros, por aquello de que los abogados que defienden políticos traen precios muy altos. Errisúriz y algunos de sus ex colaboradores en la oficina de educación, son señalados de diversas irregularidades, que la gente de Samuel García está tratando de encaminar al castigo penal.