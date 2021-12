POLITICÓN: BALANCE NEGATIVO

I. BALANCE NEGATIVO

Ahora que está cercano el último informe de Jorge Zermeño -el 14 de diciembre próximo- como alcalde de Torreón, en su partido le hacen un balance negativo. Lo peor es que le atribuyen la derrota de Marcelo Torres como candidato. Se recuerda aquella famosa frase de Zermeño, palabras más, palabras menos, de que no le debía nada a su partido. Pero hoy caen en cuenta los azules que las acciones del alcalde mermaron la preferencia por el panismo: multas por doquier, policías abusivos, inseguridad, obras de puro capricho, y deuda. ¿Se retirará definitivamente?

II. SIGUEN ATENTOS

En la oficina de Jaime Guerra, secretario de Economía, siguen a la espera de que les respondan de Estados Unidos, porque aquí no gustó nadita que el estado fuera incluido en la alerta nivel 3 para ciudadanos americanos que piensan visitar México. La alerta representa que se advierta a los norteamericanos que hay inseguridad y COVID. Pero Jaime aprovechó la pasada reunión en Monterrey con Ken Salazar, embajador de EU en México, para explicarle que hay desconocimiento de quienes hacen las alertas, porque aquí la pandemia está controlada, además existe tranquilidad.

III. EN EL CABILDEO

El que ya anda cabildeando los libramientos que se harán el año próximo bajo la modalidad de Asociación Público-Privada es el secretario de Inversión Pública Productiva, Gerardo Berlanga. En la región Laguna se reunió con David Ruiz, alcalde electo de San Pedro. Como se sabe, la mayor obra de la administración -en cuanto millones de pesos se refiere- se hará bajo el esquema de APP a partir del 2022. Los libramientos serán para dar un tráfico fluido y hacer atractivo el paso de tráileres, vehículos y autobuses desde el Pacífico al Noreste y la frontera, hasta llegar a EU.

IV. LO QUE FUNCIONA

Todo hace indicar que en cuestión de seguridad habrá pocos movimientos el próximo año, no obstante que en algunos municipios cambian de alcalde: en Saltillo con Chema Fraustro ha ratificado a Federico Fernández. No hace mucho tiempo, Chema Morales le dio el voto de confianza a su director de Seguridad, Rolando Álvarez. De lo que es la Zona Metropolitana sólo falta saber qué sucederá en Arteaga. Los jefes policiacos se han coordinado de la mejor manera con Protección Civil, por lo que no se dudaría que en estas áreas también repitieran los actuales titulares.

V. CON FAMILIAS

En el Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Riquelme encabezó una reunión plenaria con familiares de personas desaparecidas. Ahí también estuvo gente de la ONU, derechos humanos, el fiscal Gerardo Márquez, y otros funcionarios. El objetivo de la reunión fue darle seguimiento a la agenda de trabajo en materia de protección de los derechos de las personas desaparecidas. En Coahuila, al establecerse el Centro Regional de Identificación Humana se ha podido avanzar de manera más rápida en este tema, donde se ha puesto especial interés.

VI. NI COSQUILLAS

“Otro más que se te va vivo”. Cuentan que eso le dicen a “El Transparente” César Flores ahora que Alfredo Paredes concluirá su mandato como alcalde de Monclova, sin que las denuncias le hicieran siquiera cosquillas. Antes que Paredes, César denunció a Gerardo García, pero sus querellas nunca prosperaron. Lo mismo pasa con Paredes. ¿Será que César está tan dolido porque lo sacaron del PAN que ya ve moros con tranchete? Ahora se ha enfocado en defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no pierde las esperanzas de llegar a Morena.

VII. OPERACIÓN AVESTRUZ

Pasó una semana y en Caminos y Puentes Federales (Capufe), de Elsa Julita Veites Arévalo, no se atrevieron a dar la cara para responder por el accidente del domingo pasado, en el cual seis personas han perdido la vida. Se nota el desinterés y el desdén de Veites por Coahuila, pero también por su trabajo. El proyecto de rectificación de “Los Chorros”, se supone que la anterior administración lo dejó muy avanzado. Aquí el punto es que Capufe no trae ni sal para el aguacate por eso hacen operación avestruz, mientras le dejan el paquete a la Guardia Nacional y a SICT.

VIII. SIN MUJERES NO HAY PARTIDO

En la Asamblea Nacional del PRI, a quien le tocó hablar por Coahuila fue a Inocencio Aguirre. Dijo que al tricolor le corresponde defender las instituciones, a la democracia, que el camino está en defender a los más desprotegidos, pero en serio, y no con palabras, que en el Congreso se debe cuidar que el Presidente lleve bien las políticas públicas para los pobres. Algo que llamó la atención de su discurso es que en el PRI no debe haber violencia. Los aplausos llegaron cuando dijo: “sin mujeres no hay partido”, y “queda claro que la voz de Coahuila sonará fuerte a nivel nacional”.