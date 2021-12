POLITICÓN: BOMBA

I. BOMBA

Donde tronó la bomba morena fue en el grupo parlamentario del partido presidencial en el Congreso del Estado. Los parlamentarios domésticos Laura Francisca Aguilar y Francisco Javier Cortez exhibieron a su coordinadora Lizbeth Ogazón Nava, a quien acusaron de autoritaria, opaca y de falta de liderazgo, por decir lo más suavecito. En su postura, los diputados consideraron que Ogazón Nava ha convertido su posición como coordinadora en un verdadero ‘coto de poder’, sin tomar en cuenta al grupo en su conjunto, con propuestas y decisiones unipersonales.

II. DESAPARICIÓN

Con estos asegunes, el grupo parlamentario de Morena se encuentra en el filo de la navaja y corre el peligro de desaparecer como tal y convertirse en fracción parlamentaria si la diputada Teresa de Jesús Meraz, que hasta el momento no se ha pronunciado a favor o en contra de su coordinadora, también asume la posición de sus compañeros. Obviamente también se requeriría convertirse en “independientes”, como ya ha sucedido con otros legisladores en anteriores legislaturas. Veremos.

III. PAQUETE

Y en el Palacio Legislativo de Coss andando, el rebaño que pastorea Eduardo Olmos palomeó en larga sesión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2022, que lleva, entre otras, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. La Legislatura pasada llevó hasta el 30 de diciembre la discusión para aprobar el paquete de 2021, ahora, lo hicieron nueve días antes. Finalmente, se dio luz verde a un gasto para Coahuila de 56 mil 888 millones de pesos, un 8 por ciento superior a lo que se aprobó el año pasado. En los ingresos, los panistas criticaron el replaqueo.

IV. AUTÓNOMOS

Anote que los principales organismos autónomos se mantuvieron igual o les quitaron lana para 2022, respecto a lo que habían recibido para este año como presupuesto. Por ejemplo, el IEC pasó de casi 500 millones de pesos a 224.4 millones, lo que es comprensible, pues no hay proceso electoral. El ICAI, el Tribunalito electoral y la CDHEC se harán garras con lo mismo, al no recibir ni un centavo más. Sólo la Fiscalía General pasó de 944 millones a mil 091 millones.

V. NIVELES

Los canacos que comanda Eduardo Dávila no esperan que las ventas navideñas y de fin de año 2021 en Saltillo lleguen al nivel prepandemia, pero casi lo alcanzarán. Con todo y la reactivación económica, que es un hecho que ha recuperado el consumo, empleos y derrama económica, entre otros indicadores, se supo que el comercio organizado visualiza que las ventas en este fin de 2021 estarán entre un 3 y un 5 por ciento por debajo de lo que se comercializó en 2019, última anualidad antes de la pandemia. Habrá que esperar un año para recuperar los niveles de antes.

VI. AMPLIA

La situación por el pago incompleto de prestaciones como aguinaldos y otros bonos en la Secretaría de Salud de Coahuila parece que fue más amplia que solamente en el Centro de Salud Los González, en Saltillo. Tanto en la capital coahuilense, como en Torreón, se han presentado protestas de grupos de trabajadores, uno en el exterior del edificio de la Secretaría de Finanzas y otro en las afueras del Hospital General de Torreón. Veremos cómo resuelve este asunto el área financiera de la dependencia.

VII. DESPEDIDA

Luego de concluir el evento en el que, junto con el gobernador Miguel Riquelme, entregó el nuevo edificio administrativo municipal donde antes se encontraba el IMARC, el alcalde Manolo Jiménez Salinas se reunió con decenas de trabajadores municipales en la planta baja de la Presidencia Municipal, donde les dirigió un breve mensaje en el que prácticamente se despidió de ellos y les pidió continuar trabajando cada quien desde su trinchera a favor de Saltillo. Hoy, se espera que Jiménez Salinas entregue su Cuarto Informe Ciudadano a la militancia de su partido, el PRI.

VIII. PLANEACIÓN

El gobernador Miguel Riquelme adelantó que antes de que finalice el año se sentará con los alcaldes electos de Saltillo y Torreón, José María Fraustro y Román Alberto Cepeda, para pisar el acelerador en la planeación de la ruta de los dos últimos años de su gestión estatal, en cuanto a las obras y acciones a realizar en dichos municipios, los dos más grandes de la entidad. Por lo pronto, con Saltillo, en los primeros cuatro años, el mandatario estatal cumplió con lo que se comprometió.

IX. adeudos

En Monclova, el alcalde Alfredo Paredes está trinando porque la Comisión de Aguas y Saneamiento nunca le pagó al SIMAS un adeudo que ya es de 120 millones de pesos, y todo porque, a su vez, la acerera debe 200 millones a la CEAS. Ante el incumplimiento de la siderúrgica con la paraestatal, ésta a su vez no ha podido cumplir sus compromisos con el sistema municipal. AHMSA ha tratado de pagar en especie, pero no ha habido acuerdos y parece que no habrá antes de que termine la administración, por lo que Paredes se irá con las manos vacías.