POLITICÓN: Claudia domina las encuestas, Ebrard los reflectores, pero Adán a los operadores

I. BANDERA MANCHADA

A muchos les extraña la ausencia del obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López. No ha sido por gusto estar tan alejado de los reflectores, pero cuando puede, dice lo que realmente piensa, sin censura −ni mesura− como siempre. En sus más recientes entrevistas, en la Ciudad de México, el Obispo Vera ha hablado claro de la 4T: la corrupción sigue. La bandera de Andrés Manuel López Obrador está cada vez más manchada. Prometió en campaña acabar con la corrupción, pero no contaba con la condición humana de sus allegados, quienes están inmersos en actos deshonestos. Vera no quiere criticar abiertamente al Presidente, pero sí señala sus faltas.

II. CAPITALIZAR EL ENOJO

Que el PT, de Ricardo Mejía −todavía con ayuda de Valeria Flores, que se quedó sin nada−, buscan dar tiros de precisión. Mientras PRI, PAN, PRD, por un lado, así como Morena, PVEM y UDC andan pensando en los municipios con mayor población −el MC no cuenta−, ellos exploran los municipios pequeños. Ya le echaron el ojo a Arteaga, ven área de oportunidad porque el enojo contra los Durán es grande y puede capitalizarse.

TE PUEDE INTERESAR: Unión en la bancada de Morena en el Congreso local, ¿se podrá?

III. OPERAR EL TERRITORIO

Una cosa es que Claudia Sheinbaum domine las encuestas y que Marcelo Ebrard acapare los reflectores de redes por sus denuncias sobre la incongruencia de Morena, de Mario Delgado, pero otra muy diferente es cómo se opera el territorio. Y esta reflexión viene a cuento porque en Coahuila, Adán Augusto López no se preocupó por conseguir muchos allegados, sino más bien escogió quiénes pudieran operar a su favor para que la gente conteste en las encuestas que él es la mejor opción rumbo al 2024. ¿Lo mismo habrá hecho en todos los estados? Lo destacable es la cantidad de dinero que se dice anda en juego. Claudia sí trae mucha gente, pero nomás haciendo ruido, dicen los guindos.

IV. A FUTURO

Avísenle a Antonio Attolini que a nivel nacional Morena y PT, de Alberto Anaya, son uno mismo, comparsa, pues, pa’ que entienda. Esto porque eso de llamar “ambicioso vulgar” a Ricardo Mejía, que antepuso sus intereses personales al dividir a Morena en la lucha por la gubernatura, puede ser que luego sea como una escupida con el aire en contra. Puede llegar el día en que tenga que ir a un mitin junto a Mejía, eso no está lejano.

V. MORDAZ

En Monclova les empieza a parecer extraño que César Flores “El Transparente”, quien siempre aparece en cada elección tratando de alcanzar “hueso”, nomás no toca ni con el pétalo de una rosa a Mario Dávila. Criticó los presuntos enriquecimientos ilícitos de sus antecesores Gerardo García Castillo y Alfredo Paredes, pero se ha olvidado de señalar lo que sucede actualmente. Si acaso llega a señalar algo de Dávila, el actual alcalde, es a través del anonimato. Como cuando a través de páginas de una red social habló de que Mario tenía casas y departamentos en Monterrey y otras ciudades de Nuevo León. No se puede ser empresario y pegarle duro al alcalde en turno, eso César lo tiene claro.

TE PUEDE INTERESAR: Por vender droga lo detienen en San Pedro, Coahuila

VI. EVITAR QUE ENTRE

En mantener la seguridad en el estado también está la estrategia de control del narcomenudeo, según se ve. Los casos atendidos por la autoridad van en aumento, y el estado ocupa el segundo lugar nacional en este delito. Ahora el enfoque de Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad, debe ser también evitar que la droga entre al estado, no sólo las personas.

VII. MUCHO POR HABLAR

Para todos aquellos que están con la duda respecto a lo que sucede en el ICAI en su organización interna y lo que viene para el mermado instituto garante de la transparencia, hoy los comisionados que quedan finalmente verán la luz, es decir, estarán expuestos a las preguntas de los medios de comunicación. Con Dulce Fuentes al frente se realizarán las llamadas Jornadas de Gestión Documental y Administración de Archivos. Por ahí andarán Bertha Icela Mata y Javier Díez de Urdanivia del Valle, quienes también tienen mucho de qué hablar, sobre todo el retraso que tiene la solución de los recursos que han interpuesto los ciudadanos porque los entes obligados hacen como que la Virgen les habla.

TE PUEDE INTERESAR: Como en los regímenes totalitarios, pretende el INE aplica una operación mordaza

VIII. ANTENA

No es sólo ponerse botas y sombrero y visitar ejidos, también es llevar algo. Chema Fraustro va a visitar la zona rural del municipio con las manos llenas. En el ejido La Ventura se entregará una antena telefónica para mejorar la comunicación. Pero además habrá apoyos escolares, brigadas, semillas de avena forrajera para el ganado en Agua Nueva y equipo de bombeo en Rancho Nuevo, y un programa de calidad genética en diferentes ejidos. El trabajo en los ejidos se nota.

IX. DESCONCIERTAN

Los morenistas coahuilenses andan desconcertados. De la alianza con la UDC, de Lenin Pérez, no se entiende si es sólo durante la etapa de elección interna de su candidato a la Presidencia para el 2024 o definitiva. El caso es que les llama la atención que Lizbeth Ogazón ande pregonando que estaría bien una fórmula al Senado entre ella y Lenin. La realidad es que la UDC quedó mermada después de la elección en la que Lenin fue candidato a gobernador y sus votos no le alcanzan para poner condiciones. Al día de hoy el puesto más peleado en Morena Coahuila es la senaduría, y para eso andan también haciendo su luchita Cecilia Guadiana, y algunos hasta consideran a Antonio Attolini.