I. DE PESCA

En Morena, de Diego del Bosque, además de activarse por toda la entidad para que el ánimo no decaiga durante el largo período intermedio entre la precampaña y la campaña electoral, también se dan tiempo para tratar de buscar a las ovejas descarriadas, y también a nuevos adeptos que demuestren una suma. Pero están invitando a todo el que quiera escucharlos, sea azul, tricolor, amarillo, naranja, en fin, de todos los colores, incluso a aquellos que siendo parte de la iniciativa privada, sólo se definen a la hora de salir a votar. El caso es que sí han logrado meter al redil a muchos arrepentidos, sobre todo viendo el escenario en el bando rojillo, a donde se fue Ricardo Mejía. Pero de nuevos personajes, ahí no hay buenos resultados, en el área de la IP nomás no logran establecer de nuevo la confianza.

II. EN EL HOSPITAL

Que Mario Mata, secretario de Fomento Económico y Turismo en Saltillo, en realidad anda fuera de circulación porque lo operaron. A decir del mismo funcionario, no le gusta dar a conocer que anda en hospitales, pero finalmente colocó una fotografía en sus redes sociales en donde da a conocer que está convaleciente. En la fotografía aparece Mario, efectivamente, en una cama de hospital, pero se le nota bien. No dio detalles de su intervención quirúrgica.

III. LAS VERDADERAS RAZONES

La instalación de la planta Tesla, de Elon Musk, en Nuevo León, de Samuel García, de manera estratégica a un lado de Coahuila, de Miguel Riquelme, no es una casualidad, ni “gestiones”. En realidad esta región es la mejor para la industria. Así lo demuestra el Índice de Complejidad Económica (ICE), que entre otras cosas mide la capacidad productiva de una entidad. Nuevo León es el primer lugar en el país en el ICE, mientras que Coahuila ocupa la tercera posición, y de manera intermedia está Querétaro, pero esta entidad no se ubica en la misma región. Algunos datos que se toman en cuenta son las exportaciones, el desempleo, la inversión extranjera directa, la tasa de informalidad laboral, es decir, indicadores económicos que demuestran un crecimiento. No es sencillo de entender, pero para alguien que va a invertir arriesgando su capital esto es vital. Coahuila y Nuevo León no compiten, se complementan.

IV. QUIERE REFLECTORES

El que –dicen– sigue terco queriendo volver a obtener reflectores es Ernesto Saro, exalcalde de Ramos Arizpe, y también exlegislador federal por el PAN. Tuvo su momento, pero ahora su presencia en eventos de iniciativa privada y otros nomás no pesa como antes. Además, el regreso de Saro deja de manifiesto cómo entre los azules de Elisa Maldonado no hay surgimiento de caras nuevas, al menos acá en la región Sureste del estado.

V. SE PONE FEO

Sí se está poniendo fea la cosa para los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), cuyo Consejo General encabeza Rodrigo Paredes. La comunidad LGBT+ pide que le den salida a las reglas para la participación de grupos vulnerables, y que haya garantía, como lo establecía la legislación que quedó sin efecto. El caso es que les queda poco tiempo, y los integrantes de estos grupos quieren tomar parte como candidatos a diputaciones locales. Si no sale el acuerdo a tiempo entonces quien discrimina serían los consejeros por su pachorra.

VI. EN LA PRECARIEDAD

En Arteaga, de Ramiro Durán, empezaron las quejas por la falta de agua y porque llega bastante turbia a los hogares en la cabecera municipal. Este municipio había reportado un presunto sabotaje a sus pozos localizados por el rumbo de “Los Chorros”, sin embargo, ya pasó un tiempo suficiente como para que siga como pretexto por parte de su sistema operador de agua. Para este día se tiene previsto que habitantes de diferentes colonias hagan una marcha y lleguen hasta las oficinas de Durán, para que se comprometa a una solución, y no hable de más promesas como lo ha hecho en las últimas semanas. Cualquiera que pueda darse una vuelta por las oficinas del Simas Arteaga se dará cuenta de las precarias condiciones en las que laboran en atención al público, imagínese cómo será en cuestión de reparar fugas, nuevos contratos, y atender toda la red.

VII. UN BUEN EJEMPLO

Llama la atención lo que está sucediendo en la Región Laguna: la organización ProDeNazas, entre otras, ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Norma Piña, para que ya no existan más permisos de extracción de los acuíferos –evidentemente sobreexplotados– porque esto pone en riesgo a todos los habitantes de esa zona del estado. Culpan de omisiones tanto la Secretaría del Medio Ambiente federal (Semarnat) como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de Germán Martínez, que dicho sea de paso, tiene bastantes pendientes en el estado. Aquí lo difícil será que las autoridades señaladas ordenen y hagan acciones que restablezcan el equilibrio entre el agua que ingresa a los acuíferos y la que se extrae. Ojo aquí organizaciones ambientalistas –si es que existen– de las regiones Centro, Carbonífera, Norte y Sureste, es un buen ejemplo.

VIII. DE UN PLUMAZO

Como se dice, de un plumazo le cortaron la cabeza a Edmundo Jacobo, hasta ayer secretario ejecutivo del INE. Con la entrada en vigor del plan B de AMLO lo primero que sucede es que desaparece esta figura del Instituto. El recurso legal fue a parar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque se supone que son los consejeros quienes tienen la facultad para poner o remover a esta persona. Este es apenas el comienzo de una larga batalla, que entre otras cosas, distrae, y que pudiera ser esa la finalidad.

IX. LA PIEL DELGADA

Se requiere de la atención de Leticia Rodarte, todavía directora de Cultura municipal. Resulta que el hermano del líder naranja, Alfonso Danao de la Peña, de nombre Adrián, acumula varios días publicando en sus redes sociales mensajes que lo hacen ver de doble cachucha. En uno de esos mensajes sugiere que Samuel García venga a gobernar Coahuila, esto tras la llegada de Tesla al vecino estado de Nuevo León. ¿Qué pensarán en Palacio Rosa y el candidato tricolor a esto? Así en distintas ocasiones, se quita la cachucha de funcionario municipal –donde lleva unos años laborando– y se pone la de miembro del partido naranja y arremete contra el partido que gobierna acá, tanto el municipio como el estado. ¿Se puede tirar y esconder la mano? ¿Se vale? Son preguntas que conste, y ojalá no salgan con la piel delgada.

