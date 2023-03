I. LARGA LISTA DE TIRADORES

Que es larga la lista de tiradores al puesto que dejó vacante −desde el 20 de diciembre del año pasado− la magistrada Elena Treviño Ramírez en el Tribunal Electoral de Coahuila, donde manda Sergio Díaz Rendón. Se supone que para el próximo 7 de marzo deberá estar listo el dictamen en el cual se basarán los senadores del país para definir la vacante en Coahuila, y en otras entidades también. Que hay personal del mismo Tribunal registrado, pero también el chapulín Jorge de la Peña Contreras, actual secretario ejecutivo del IEC de Rodrigo Paredes, quien acaba de llegar al puesto. De igual manera Gerardo Blanco se cuenta que está inscrito, y Luis González, actual presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, a quien ya mero se le acaba el veinte.

II. CON CARGA PESADA

En el llamado “Tribunalito” de Sergio Díaz, desde el pasado 20 de diciembre de 2022 la ahora exmagistrada Elena Treviño dejó el puesto y asumió Alejandro Santos Contreras, quien fungía como secretario de Estudio y Cuenta, pero al ser el funcionario en este puesto con mayor antigüedad pasó a ocupar la Magistratura por Ministerio de Ley. Quien quiera que sea el nuevo magistrado, va a ingresar prácticamente con trabajo encima, porque viene la etapa fuerte del proceso electoral en el estado.

III. EN EL REDIL

Se batalló para lograrlo, pero el que está convencido de que andaba en el lugar y con las personas equivocadas es el alcalde de Frontera, Roberto Piña. Luego de meterse en un problemón por andar apoyando a quien le bajó el cielo y las estrellas, ahora −cuentan quienes están cerca de él− entendió que lo mejor es irse por el lado correcto de la historia. Piña llegó a la alcaldía con apoyo del senador con licencia Armando Guadiana, y eso en la región Centro, todo mundo lo sabe, por eso parecía extraño que no le diera su respaldo en la etapa en que hizo el proceso de elección de Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T. Sin embargo, tuvo que intervenir un tercero para convencer a Piña de que andaba mal: Adán Augusto López. El secretario de Gobernación terminó por convencer a todos los alcaldes morenos de que se unieran al único proyecto del partido. Ya el que salga será por su cuenta y riesgo.

IV. 100 AÑOS

Que será este viernes que los regidores, síndicos y el alcalde José María Fraustro se trasladen hasta la Ex Hacienda de Buenavista, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) para celebrar ahí una sesión solemne. Esto se hará con motivo de los 100 años de la Narro, y para acompañar al rector Alberto Flores Olivas en la conmemoración. La contribución de esta universidad a la ciudad y a México son enormes, y eso es justamente lo que quiere hacer notar Fraustro, quien fue el que propuso la sesión.

V. SÓLO TRÁMITES

En la alianza del PRI, PAN y PRD el arroz está bien cocido, en su punto. Con el acto celebrado en el PAN, de Elisa Maldonado, sólo faltaría el protocolo de registro ante el Instituto Electoral para que Manolo Jiménez se convierta en el candidato de estos tres partidos, unidos por primera vez en su historia en una elección en este estado. Otros aspirantes a la gubernatura como Lenin Pérez, también pasó la etapa de aprobación de su partido la UDC, en tanto que Movimiento Ciudadano mantiene la incógnita de si tendrá o no candidato −o bien candidata− al Gobierno de Coahuila, siguen tentándole el agua a los camotes. En Morena, salvo la rebelión interna, todo está a tono para que llegue Armando Guadiana, mientras que en el PT también es cuestión de trámites para presentarse en ventanilla para registrar a Ricardo Mejía.

VI. PRESUPUESTO

En la UAdeC de Salvador Hernández dicen que andan mal económicamente, pero poco hacen para mejorar. Al menos en el papel tampoco existe una planeación correcta del Presupuesto en el gasto del 2023. La Universidad obtuvo una de las peores calificaciones de los organismos autónomos en la evaluación del proceso presupuestario realizado por la Auditoría de Manuel Ramírez.

VII. PRÓXIMA LEGISLATURA

Ante la trama legal por la que ha pasado la conformación de la próxima legislatura del Congreso del Estado luego de la reforma electoral que aprobó el Congreso local el año pasado −y fue “tumbada por la Corte”−, el Instituto Electoral de Coahuila, de Rodrigo Paredes, deberá emitir nuevos reglamentos en materia de paridad y grupos vulnerables. Con lo que ya se ha dirimido en tribunales sobre el tema, se espera que el órgano electoral local ratifique los criterios que operaban con el Código Electoral anterior. Aunque algún consejero podría hacer ruido, lo ideal sería que, de una vez por todas, se dé certeza a los partidos políticos con reglas claras y razonables.

VIII. GRITOS Y SOMBRERAZOS

Donde se espera una fuerte turbulencia es en la Canacintra nacional, donde ayer fue elegida como presidenta Esperanza Ortega Azar en un proceso ríspido durante la votación. Dicen los enterados que aunque la nueva dirigencia busca refundar el organismo, en realidad se está convirtiendo en un coto de poder político económico y no en un contrapeso. Por cierto, con la limpia que implica el cambio de dirigencia, salieron varios coahuilenses del organigrama nacional, entre ellos Jaime Guerra, Daniel y Sofía Calvert y el mismo “Guayo” Garza.

IX. AUSENCIA

Ayer que algunos buscaron al director de Fomento Económico y Turismo, Mario Mata, no pudieron ubicarlo en Saltillo. Parecía lógico que Mario no estuviera en Saltillo. Cualquiera pensaría que Mata se encontraba en Austin, Texas, viendo −aunque fuera de lejos− el desarrollo del Investor Day de Tesla para codearse con los grandes empresarios y para conocer a detalle la inversión que se hará, de la gigaplanta, en Santa Catarina, a 70 kilómetros de Saltillo, para luego sacarle provecho en la atracción de inversiones y otros negocios que pueden aprovecharse en esta capital. Pero no, más bien Mario ha optado por el turismo, no se sabe si personal o el de su encargo en el Ayuntamiento, porque no estaba ni en Saltillo, pero tampoco en Austin.