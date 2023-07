POLITICÓN: Desaseo en el IEC ‘desnuda’ pleitos entre consejeros

I. DESENCUENTRO

La irregularidad administrativa y el desaseo interno en las finanzas del Instituto Electoral de Coahuila está sacando a flote el pleito que se traen el presidente del Consejo, Rodrigo Paredes, y el consejero Óscar Daniel Rodríguez. En la sesión pasada, Daniel quería intervenir, pero Rodrigo se lo impidió apelando al reglamento. La realidad es que en una sesión pública el Presidente no quiso correr más riesgos, porque no obstante a que la elección pasada salió sin problema por el amplio margen del ganador, la realidad es que tuvo sus ‘asegunes’ en organización.

II. ADELANTARSE

Adelantarse en la sucesión parece estar de moda, no sólo en la búsqueda de la Presidencia, sino en todos lados. En la UAdeC de Salvador Hernández, y para que la escuchen todos, ha hablado fuerte y claro la directora de la Facultad de Derecho en Torreón, Martha Adriana Centeno. Allá en la Comarca los abogados y no abogados conocen a la familia Centeno por estar ligada a esta facultad y a la Universidad desde muchos años. Pero de ahí a que existan los méritos suficientes, esto tendrán que decidirlo los estudiantes.

III. ¿ABANDONADO?

Ni siquiera por Armando Guadiana -que disfruta de sus vacaciones en este momento- se sintió apoyado el zacatecano Ricardo Monreal en su visita a Coahuila. Se notaba nostálgico, bastante decepcionado de haber venido a tratar de unir a Morena, levantarle la mano a su compañero senador, y no tener su respaldo. Por el contrario, Monreal, le reprochó a Guadiana haberse adelantado y haber hecho público su respaldo a otra “corcholata”. Veremos cómo lo reciben en Saltillo en agosto, casi en la recta final de la campaña adelantada que hacen los morenistas.

IV. REGRESAR A LA CURUL

Algunos de sus ex compañeros decidieron parte del futuro de Tania Flores. La información sobre los presuntos actos de corrupción denunciados por una ex empleada del Ayuntamiento de Múzquiz fueron enviados por la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, que encabeza Edna Dávalos, a la Auditoría Superior del Estado, de Manuel Rodríguez. El asunto de la revisión de estas cuentas no será de resultado inmediato, pero sí se meterá la lupa a fondo. Pocos en Múzquiz recuerdan que Tania es también legisladora local, y le convendría regresar a su curul.

V. REESTRUCTURA

La industria que está llegando también a Torreón ha obligado al alcalde Román Alberto Cepeda a hacer una reestructura de la Dirección de Desarrollo Económico. No se trata de mover al titular, sino de garantizar que las empresas que han decidido establecerse tengan menos dificultades en la tramitología de todos sus permisos. La seguridad de Torreón y su posición geográfica estratégica en el paso del Corredor Económico del Norte están dando resultados. El siguiente paso es el desarrollo de más espacios industriales, y para allá va el tema del crecimiento.

VI. LO QUE FALTA

Lo mejor en General Cepeda, de Pablo Salas, es el ánimo, porque sin infraestructura turística, lograron el distintivo de Pueblo Mágico. Ahora falta que las carreteras que convergen, reciban su mantenimiento, que allá se limite la venta de alcohol y que la Policía Municipal cumpla con el orden sin extorsión. Además que la oferta gastronómica sea atractiva, no basta con tener una etiqueta ganada. Salas tiene una gran oportunidad, y no dejarla pasar como lo han hecho alcaldes de otros Pueblos Mágicos como Arteaga, de Ramiro Durán, que sigue en el abandono.

VII. NADIE ENTIENDE

Todo México sigue sin entender la estrategia de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Hacen lo mismo que en Coahuila: insertarse tarde en la contienda, no tener un perfil definido, tampoco hacer proceso interno, y en una de esas tampoco llevar candidato a la Presidencia, y decir que van a dominar a través del Congreso, como aquí lo intentó Alfonso Danao de la Peña. Que le pregunten a Poncho cuántos votos sacó por replegarse e intentar venir de atrás. Dice Samuel García que pueden derrotar a los dos grupos de partidos aliados. ¿Será?