I. LAS PREGUNTAS DEL DEBATE

Existe la posibilidad de que los ciudadanos decidan los temas y las preguntas de los debates en la campaña de gobernador, la cual está a la vuelta de la esquina. El Instituto Electoral de Coahuila (IEC), de Rodrigo Paredes, lanzó en redes sociales el llenado de un formato para que se decidan los temas y también las preguntas. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Veremos si al final se incluyen las preguntas que hagan los ciudadanos. La decisión estará en manos de cuatro consejeros: Juan Carlos Cisneros, Ivett Figueroa, Leticia Bravo y Óscar Daniel Rodríguez. Ellos tienen voz y voto en la Comisión Temporal de Debates; los representantes de los partidos sólo pueden opinar, pero no votar sobre las decisiones. Los debates serán el 16 de abril en Torreón y el 1 de mayo en Saltillo.

II. TEMAS ACOTADOS

Sin embargo, en el formato que debe enviarse al IEC, de Rodrigo Paredes, para hacer la pregunta y los temas, hay algunos que están predeterminados. No viene el tema, como tal, de la deuda pública, ni tampoco las finanzas, que en este momento están en el ojo del huracán por lo poco que llega a la entidad vía Gobierno federal en el Presupuesto de Egresos en Participaciones y Aportaciones. ¿Cómo le harían para superar esos dos escollos cada uno de los candidatos, y seguir con la racha de crecimiento y desarrollo?

III. CÁTEDRA ‘POLACA’

Una auténtica cátedra “polaca” recibió Manolo Jiménez Salinas luego de encontrarse en un evento con el periodista Joaquín López-Dóriga y con el político Emilio Gamboa Patrón, quien fue secretario particular del expresidente Miguel de la Madrid en la transición al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uno de los episodios más complejos de la historia política del país. También platicaron de otras historias de la huella política en México. Por cierto, ayer arrancó el periodo de registro de candidaturas para el proceso electoral de Coahuila y el primero en acudir ante el IEC de Rodrigo Paredes fue Jiménez, “gallo” de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, del PRI, PAN y PRD, por la gubernatura del estado. El priista entregó sus documentos y llamó a evitar la polarización durante el proceso en curso.

IV. ANTICIPÁNDOSE A LA VEDA

Adelantándose a lo que será la llamada veda electoral, a “Chema” Fraustro le funcionó la planeación y antes del 2 de abril que comienzan las campañas, está cerrando con la entrega de obras y compromisos. Entregó a la ciudadanía el Sistema Pluvial “Otilio González”, junto con el gobernador Miguel Riquelme, y también con el mandatario estatal se hizo entrega de cinco camiones recolectores de basura y anunció el inicio de un asistente de servicios municipales vía WhatsApp. Le metió el acelerador.

V. TRES MESES Y CONTANDO

Al menos en Coahuila y Nuevo León, en donde hay fuerte crecimiento y desarrollo en el sector automotriz, el anuncio de prolongar tres meses más el decreto para la regularización de automóviles extranjeros internados ilegalmente al país, no cayó nada bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio, aunque el decreto todavía no está listo. La última prórroga vence el 31 de marzo de este año, de tal manera que la regularización se extenderá ahora hasta el mes de junio, que en el caso de Coahuila coincide con el proceso electoral local en el cual se elige gobernador del estado y 16 diputados locales de mayoría, además de 9 de representación proporcional. Lo cuestionable en este tema es también la labor pachorruda del Registro Público Vehicular (Repuve) de la Secretaría de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez.

VI. AL MARGEN

Dicen que al buen entendedor pocas palabras. El gobernador Miguel Riquelme dio a conocer no sólo que habrá garantías de seguridad para ejercer el voto, y las campañas, en el actual proceso electoral. Sin embargo, también hizo hincapié en que las autoridades estatales se mantendrán al margen. Esto quiere decir, para que mejor lo entiendan los funcionarios, que no tomarán parte en actividades proselitistas. Está claro: el que quiera hacerlo tendrá que dejar la administración y dedicarse de tiempo completo, de otra forma no se puede.

VII. TAMBIÉN EN LA ORILLA

La que anda que echa chispas –otra vez– es Paloma de los Santos. La alianza del PRI, PAN, PRD la dejó fuera de las candidaturas a diputado local. Aunque tenía esperanzas de que Elisa Maldonado la eligiera a ella por el activismo que estaba haciendo, De los Santos quedó fuera y en su lugar los azules se decidieron por Claudia Aldrete –la más floja de la tercia que competía según Paloma–, pero que finalmente irá por el Distrito 01 con cabecera en Ciudad Acuña. Sin embargo, Paloma dice tener otras opciones, que analizando, sólo le quedan dos. Una opción es Movimiento Ciudadano, si es que Alfonso Danao de la Peña se decide, y la otra es el Partido del Trabajo de Valeria Flores, que en este momento tiene puertas abiertas para resentidos y demás. Lo que queda descartado es que haya una reconciliación con la UDC de Lenin Pérez.

VIII. POCA ALTURA

Y en lo dicho, tanto el PAN de Elisa Maldonado, como el PRD de Telma Guajardo, integrantes de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, llevan gente de poca estatura en las candidaturas a las diputaciones locales. La operación que tanto criticaron los azules para llevar amablemente a las personas desde su casa hasta las casillas ahora también les beneficiará el 4 de junio próximo, pero no hay otro método acertado que utilicen sus aliados. ¿O sí?

IX. URGE PONER ORDEN

Donde pronto puede haber sorpresas es en el Colegio de Notarios de Coahuila, donde manda actualmente Armando Luna Canales. Y es que en los últimos meses se han detectado graves irregularidades en las labores de algunos notarios, entre ellas la falsificación de actos, lo que después origina una cascada de problemas legales a raíz del desaseo y corrupción que impera en varios fedatarios coahuilenses. Sin duda la responsabilidad recae en Luna Canales, quien, se supone, debe poner orden para exigirles que sean ordenados en su tarea, o bien tomar medidas más drásticas, como pedir al ente regulador que les retire los fiats.

