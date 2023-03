POLITICÓN: Siempre sí entregarán constancia de candidato a Guadiana

I. ERROR DE LOGÍSTICA

A Claudia Garza del Toro se le hizo bolas el engrudo en eso de la entrega de los “chips” telefónicos de un programa social de la 4T. Después de que dejaron plantados a los beneficiarios del programa en Ciencias Químicas de la UAdeC, de Salvador Hernández, se supo que desde el inicio todo estuvo mal organizado. Desde la oficina de Claudia hablaron con directivos de Químicas para pedir permiso de ir a entregar los “chips”, pero no aclararon ni la fecha, tampoco la hora y mucho menos que era para el público en general, no solamente para alumnos. Ante el error de la logística y caer en una violación tanto a la Ley Electoral como a la reglamentación interna de la Universidad, optaron por cancelar, pero sin avisar a nadie. Claudia retoma la entrega en la explanada de la tienda del ISSSTE en Saltillo, que la gente ubica como el sitio donde ponen vacunas contra COVID.

II. SIEMPRE SÍ

Que siempre sí. El partido Morena de Diego del Bosque está convocando a simpatizantes y militantes para que el domingo acudan −o los lleven− al Parque Las Maravillas porque se hará la entrega de constancia de candidato a gobernador al senador con licencia, Armando Guadiana. Como se había anticipado, se espera que la mayoría de los 22 gobernadores morenistas acuda, lo mismo que Mario Delgado, senadores y diputados federales y locales. A ver qué músculo muestran los guindos.

III. EL NOTARIO-ALCALDE (EN ESE ORDEN)

Que en Arteaga de Ramiro Durán dicen que necesitan un alcalde de tiempo completo, y no un notario público dividido entre la oficina municipal y su despacho como fedatario público. Resulta que Durán no quiere dejar su actividad notarial, por cierto muy dirigida al tema inmobiliario. Sin embargo, la mayoría de los políticos que ejercen un cargo público, regularmente dejan la actividad como notarios para dedicarse al puesto por el cual fueron electos o designados por alguna autoridad superior. Pero a Ramiro parece que le vale un cacahuate lo que puedan pensar porque no quiere dejar que se le escape ningún negocio aprovechando el crecimiento que tiene en estos momentos el municipio, con la llegada de fraccionamientos e industria. ¿Sabrá esto el director de Notarías en el Estado, Enrique Flores Ruiz?

IV. DESCONTROL EN EL AGUA

También allá en Arteaga de Ramiro Durán, el tema de la falta de agua y el descontrol en la disponibilidad y abasto hizo que ya tronaran al director del Simas, Pedro López Flores, quien mostró su falta de pericia para manejar el tema de la extracción en el manantial “Ojo Negro” en “Los Chorros”. Dicen que al puesto llega Gabriel Orsúa, quien fungía como regidor. En realidad nomás se hace un cambio de sillas.

V. HAS DE VENIR A CENAR

Que el apoyo, y falta de control en otros, que dieron los líderes magisteriales, empezando por el dirigente del SNTE, el coahuilense Alfonso Cepeda Salas, a la marcha de AMLO en el Zócalo, no se va a quedar así. El hecho de que Isela Luévano Muñoz, de la Sección 38; Arturo Díaz González, de la Sección 35, y Everardo Padrón, de la Sección 5, enviaran camiones de docentes con los gastos pagados va a tener consecuencias, dicen. Además, ese apoyo deja dudas hasta a los mismos morenos, porque si bien fueron con el Presidente, resulta que en Coahuila al menos dos dirigentes de secciones siguen dándole su respaldo al PT, no obstante que el compromiso era con Morena. Total que en este río revuelto los únicos que pierden son los docentes porque sus condiciones siguen siendo las mismas: deplorables en muchos sentidos.

VI. LA CORTE MÁS POPULAR

Interesante la encuesta de un medio nacional que revela que la confianza ciudadana hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Norma Piña es más alta que la del presidente Andrés Manuel López Obrador. La percepción nace, no obstante, a las aburridas, maratónicas y sesgadas conferencias mañaneras. No se puede estar pensando que los ciudadanos se dejan ir por lo que ven y escuchan, también analizan, y en estos momentos se está demostrando. Que Norma Piña lo valore.

VII. NEGOCIACIONES AMARILLAS

Los perredistas Chucho Zambrano y Telma Guajardo andan super-mega-complacientes. Llevan a más priistas entre sus candidatos a las diputaciones locales. ¿Y los perredistas?, ¿no hay cuadros suficientes y capaces para dar la pelea en la próxima elección? Si bien se pretende sacrificar a los amarillos de militancia añeja, esto debe tener un fin y pronto lo sabremos. En los acuerdos políticos no hay gratitud, hay negociación, de tal manera que a quienes definieron que tricolores encabecen las fórmulas de mayoría rumbo a la próxima legislatura local, les debe tocar algo muy bueno, aunque sean sólo promesas en este momento. En el PAN de Elisa Maldonado no entienden, caminan en círculo, porque caen siempre en lo mismo. Si PRI, PAN y PRD están pensando en obtener el voto a través de un efecto de su candidato a gobernador, deben cuidar bien la estrategia porque del plato a la boca...

VIII. AGUA TRATADA

Hay muchos sueños con la llegada de Tesla a Nuevo León, colindante con Coahuila. Una de estas aspiraciones es la de Enrique Martínez y Morales, para mayores señas, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El funcionario estatal ha hablado de llevar agua tratada de Saltillo hasta Santa Catarina para abastecer a Tesla a través de la Línea Morada, pero en la Región Sureste la dicha línea nomás no avanza, y tampoco vende. Si acaso, como se planea, la inversión es de un particular junto con el plan de negocios, entonces, mientras, son sólo eso: sueños.

IX. EXPERIENCIAS DEL COVID

El que estuvo ayer en el Senado de la República fue el cirujano Roberto Bernal. Participó en el Foro “Experiencias Exitosas Contra el COVID-19”, esto a raíz de que el secretario de Salud de Coahuila escribió un libro sobre la estrategia utilizada por la entidad contra la pandemia. En su intervención ante senadores de varios partidos políticos, hizo algunas revelaciones, como haber recibido asesoría de una agencia internacional, cuyo pago −según se entendió− lo hizo un grupo de empresarios de la entidad, además consultaron en directo, utilizando la tecnología, a especialistas coreanos durante los momentos más críticos de la pandemia. Es más, hasta “El Bronco” Jaime Rodríguez la llevó, porque cuando quiso ir a su casa de campo en Arteaga no lo dejaron pasar por las restricciones que había en el estado.