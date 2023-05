POLITICÓN: Empiezan a caer los votos para el 4 de junio

I. DELIRIOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador desvaría, según se ve. La SCJN echó abajo los decretos que ponen como obras de seguridad nacional sus proyectos emblemáticos, pero ahora AMLO lanzó un nuevo decreto, en el cual no sólo reemplaza al eliminado por los magistrados, sino que extiende la protección al funcionamiento, operación y mantenimiento. El argumento es que los corruptos, insensatos y antipatriotas las echarían abajo cuando él se vaya. Si las obras son funcionales y sirven a la comunidad, la misma ciudadanía las defendería, por lógica. Además la argumentación de corrupción y el encono ya no funcionan. Lo que siempre se ha criticado al Presidente es su testarudez, pero más, que envíe recursos solo a sus obras, y no a todas las entidades. Ese es el verdadero enojo.

II. EN ESTADOS UNIDOS

El que apareció por los Estados Unidos es Manolo Jiménez. Estuvo en Austin, porque busca desde ya empezar con las relaciones para la atracción de nuevas empresas y abrir una oficina que se llame Pro Coahuila. “Para fortalecer nuestro eje Coahuila Global iniciamos nuestra gira de trabajo en Austin, Texas”, publicó el candidato en sus redes sociales.

III. ACAPARANDO MIRADAS

El crecimiento de Ramos Arizpe, de Chema Morales, no pasa desapercibido, y más ahora que queda en medio del desarrollo de la llamada electromovilidad, que no es otra cosa más que la instalación de industria de automóviles eléctricos. Cuentan que ante el panorama alentador de la ciudad, hay funcionarios públicos de todos los niveles, órdenes y rangos que andan buscando un “terrenito” por allá. La plusvalía irá en aumento a medida que la industria empiece a asentarse más. Hasta hace un par de años desde trabajadores, hasta empresarios desechaban la posibilidad de vivir o poseer algún bien inmueble en esta ciudad, ahora todos están volteando, antes de que los precios lleguen a las nubes, como sucede con Saltillo.

IV. MAPACHEO

Las acusaciones entre partidos, como en cada elección, empiezan a aparecer por todos lados. Los mapaches andan preparándose, dicen por ahí, el caso es que por lo pronto lo único que funciona son las denuncias públicas. Por lo pronto podemos decir que Armando Guadiana levanta la voz, en tanto que en la Secretaría del Bienestar, de Claudia Garza, hay movimientos extraños, con vehículos oficiales circulando por Saltillo, pero con placas de otras entidades.

V. CIERRES GRUPEROS

Seguramente Armando Guadiana ya le echó números y sabe que sólo, como lo habían anticipado, no va a llegar a la meta. No quita el dedo del renglón en atraer el voto del PT, UDC y todos los que no estén de acuerdo con estos partidos, aunque ya no habla de los candidatos, a ellos no los quiere, quiere los votos de la gente. Por cierto que el senador con licencia prepara los “GuadianaFest” para cierre de campaña, y deja en el aire si viene o no Peso Pluma, como lo había dicho, porque hará cierres regionales en Torreón, Monclova, Acuña, y Piedras Negras, en donde los artistas son los grupos Apache, Chicos del Barrio y Sonido Mazter, sin embargo, para Saltillo dice que será una sorpresa. El domingo, han anticipado estará Claudia Sheinbaum en La Laguna, nomás faltaría Marcelo Ebrard por acompañarlo.

VI. CONTRA LA PARED

En el PT, de Valeria Flores, quisieron poner contra las cuerdas a Rodrigo Paredes, pero se pudo zafar a tiempo. Le pidieron que fuera la Guardia Nacional la que vigilara las bodegas y la Jornada Electoral. Sin embargo, el Consejo General del IEC, con base en la Ley, ha respondido que el asunto le toca a la Policía Estatal, de Sonia Villarreal. Veremos en qué termina el asunto, porque los rojillos insisten.

VII. EMPIEZAN LOS VOTOS

A los candidatos a gobernador, recordemos que son cuatro: Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Lenin Pérez y Ricardo Mejía, ya les empezó a timbrar la caja. Empezaron a recibir los primeros votos, aunque en realidad las campañas aún no terminan. Esto se debe al llamado “voto anticipado” con personas privadas de su libertad, enfermas o postradas, es decir, que no pueden salir de su domicilio por algún motivo. Sin embargo, está garantizado que estos votos, que también cuentan, no serán revelados hasta el día de la Jornada Electoral el próximo 4 de junio -y la fecha la machacamos aquí, porque el IEC, de Rodrigo Paredes, anda por la calle de la amargura en la difusión-. El caso es que en Coahuila, si bien se aplicó el programa piloto para la votación de personas privadas de su libertad, en realidad aquí se acotó demasiado a sólo mujeres.

VIII. NUECES Y RUIDO

Que mal tino tuvo Alejandro “Alito” Moreno al nombrar a Francisco “Paco” Cienfuegos como delegado tricolor en el estado. Con la supuesta cola que trae el ex alcalde de Guadalupe y ex diputado local en Nuevo León lo está investigando la FGR. Quiera o no es ruido el que se mete, pero veremos si ese ruido trae o no nueces.