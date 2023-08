POLITICÓN: En el saqueo y defraudación denunciado por AMLO hay donde rascar en Coahuila

I. DESVALIJADOS

Encontrarse con cables descontados, cajas y otros aparatos desvalijados, oxidados y en el olvido es algo común en las instalaciones de la UAAAN. Pero llama la atención el gran descuido que tienen en la Estación de Monitoreo Ambiental, si es parte de la enseñanza en algunas de las carreras que ahí se imparten. Todo tiene que ver con el abandono de la 4T a la educación superior, pero también a la tibieza del rector Alberto Flores Olivas. No le interesa entrar en polémica, mucho menos estar en el ojo del huracán por exigir lo que le corresponde a la Narro.

II. NUNCA SABE

El asunto de saqueo y defraudación que expuso AMLO en el norte, si le siguen rascando van a dar con muchas sorpresas en Coahuila. El tema viene desde la gestión de los panistas en el Gobierno Federal. Involucra también a varios abogados que estaban dentro, y otros más de afuera de la delegación estatal. Deberían poner las barbas a remojar, preparar las renuncias de quienes siguen dentro y hacer maletas. Uno nunca sabe.

III. ENÉSIMA VEZ

Aunque en el 2023 su estrategia no les alcanzó ni siquiera para el 3 por ciento de la votación y con ello obtener dinero de prerrogativas para los siguientes tres años, Alfonso Danao de la Peña, mandamás en Movimiento Ciudadano de Coahuila, está de acuerdo con su patrón Dante Delgado. Y es que el MC lanzó un desplegado diciendo por enésima vez que no se van a unir al PRI y al PAN, pero tampoco a Morena, y que son la única opción verdadera de cambio para sacar a la 4T y todo lo que esto conlleva, de la Presidencia de la República. Lo que no dice Dante es cómo ni con quién, es decir, quién sería el candidato para el 2024. ¿Marcelo Ebrard si no gana en Morena?

IV. OLVIDADIZO

No obstante, Dante Delgado sí da pistas de quienes podrían encabezar el proceso electoral del 2024: Luis Donaldo Colosio Júnior, Samuel −también de vida de júnior− García y su esposa Mariana Rodríguez encabezan la lista. De entre ellos seguramente saldrán los tiradores al Senado de la República, además de Pablo Lemus y Salomón Chertorivski. Y no fue olvido, sino intencional, Dante no menciona a Enrique Alfaro.

V. RELEVO

Aunque no hay mucha relación en la posición de Dante Delgado a nivel nacional con lo que sucede en Coahuila, en donde el partido tuvo un insignificante porcentaje de votación, corre el rumor desde hace varias semanas que están buscando relevo para Alfonso Danao de la Peña. Hasta donde se sabe no había valiente que quisiera timonear el barco que hasta ahora “Poncho” lleva como velero, a pura fuerza de viento. Eso podría cambiar en cualquier momento −dicen los priistas− debido a que algunos priistas de la vieja guardia están pensando en la posibilidad de emigrar debido a que se sienten desplazados por los “nuevos liderazgos” que están surgiendo en el expartidazo tras la victoria electoral del pasado junio.

VI. MÁS VALE PEDIR PERDÓN

Que sí anduvo por acá por su tierra −muy preocupado− el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda. El profe coahuilense se reunió con los líderes magisteriales en La Laguna, pero aprovechó para tentarle el agua a los camotes. Algunos hasta especulan que vino a pedir perdón, que porque la presión de Palacio Nacional es mucha y no quiere que le toque la suerte que la maestra Elba Esther Gordillo.

VII. AMARRADOS

Este viernes, en el Congreso Local de Lalo Olmos se abre el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la actual legislatura. ¿Y qué tiene de particular? Es el último periodo en el cual se pueden sacar toda clase de reformas, desde constitucional, hasta lo que usted guste y mande. Tradicionalmente el gobierno estatal saliente envía reformas a diversos ordenamientos legales para armonizar la llegada de la administración entrante. En cristiano quiere decir que Valeriano Valdés y su jefe Fernando de las Fuentes tienen mucha chamba por delante, porque van a atiborrar de reformas a los legisladores en turno. Pero algo importante también: les toca aprobar el Presupuesto que tendrá Manolo Jiménez. A nada se le ve problema, porque la mayoría se tiene bien amarrada.

VIII. ANTROS

Música a altas horas de la noche, autos por doquier, venta de sabe cuánta cosa, violación a los reglamentos una y otra vez, es lo que impera −dicen− en los antros de la ciudad. Se regresó el tiempo como 10 años. ¿Y Alberto Neira y Federico Fernández? Ellos tienen asuntos más importantes qué resolver. Ni se le ocurra pensar que van a desgastar suela verificando personalmente las quejas. Hasta Gabriela de León, expresidenta del IEC, se queja de lo mismo en calidad de ciudadana.

IX. RENUNCIA

En el IEC de Rodrigo Paredes −cuentan− se empezó a desgranar la mazorca. La renuncia de Jorge Alfonso de la Peña, secretario ejecutivo, tiene un cúmulo de anécdotas internas. En términos oficiales, De la Peña se va por motivos personales y profesionales, es decir, se va en buenos términos. Sin embargo, entre quienes conocen lo que se vive dentro del edificio del bulevar Colosio, alegan que De la Peña es uno más de los que no aguantaron la forma de llevar las riendas de parte del Presidente del Consejo. Pero hay más: se cocina en el Legislativo local una reforma en el Código Electoral para que el próximo secretario ejecutivo tenga mayor capacidad de decisión y operación, sin depender tanto del Presidente y el Consejo.