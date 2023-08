POLITICÓN: Urge reformar la Ley del Notariado o será Saltillo la ciudad de las estafas

I. PELEAS

En diferentes partes del ring en donde se celebraron los combates de la MMA en Saltillo estaba el nombre de Cecilia Guadiana. Para empezar es una revelación eso de que le gusten este tipo de peleas. En segundo lugar, nadie atina en saber por qué el patrocinio de la hija del senador Armando Guadiana. Sin embargo, existe una razón lógica y sencilla. Cecilia está apretando el paso en su posicionamiento en todos los sectores de la población –porque lo mismo tiene presencia en grupos sociales y deportivos– porque quiere ser considerada para el 2024. Todo mundo en México sabe que los cargos públicos no se heredan, pero algunos tienen duda de esto.

II. ÉXODO

Mientras el pleito entre AMLO y Alonso Ancira sigue, y la disputa por AHMSA se recrudece, los trabajadores, de manera silenciosa, están tomando lo que pueden de sus viviendas en la región Centro y emigran hacia el sureste del estado. No hay en Monclova, Castaños, San Buenaventura, Frontera y otros municipios aledaños, condiciones para absorber a la clase trabajadora de Altos Hornos.

III. PRIMA

La extraña “renuncia” de Zoé Robledo a la candidatura para convertirse en gobernador de Chiapas, no tiene nada que ver con sus múltiples pendientes en el IMSS y la nueva asignación del IMSS-Bienestar, que consiste en operar lo que fue el Seguro Popular y el fallido INSABI. Más bien, el alejamiento de Zoé –con ello se disipan las apuestas de que el coahuilense Javier Guerrero llegaría a la dirección general– de la pretensión de ser candidato, tiene que ver con un nuevo personaje en escena. Se trata de la prima del presidente AMLO, Manuela del Carmen Obrador Narváez. La diputada federal es impulsada ahora por el propio Zoé, como acto de disciplina obradorista.

IV. LAGUNA

A Manolo Jiménez le toca ahora trabajar con los laguneros –y el resto del estado–, porque a decir de Miguel Riquelme, él llegó a Saltillo y “se puso el sarape”, hablando en sentido figurado, y se puso a chambear con la gente de la región sureste. Lo anterior lo expuso Riquelme durante la entrega de una obra en Torreón de Román Alberto Cepeda. Incluso habló del proyecto de construcción de un nuevo parque, que le tocaría a la mancuerna Jiménez-Cepeda.

V. ESTÁ CLARO

Un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Educación Pública federal, Leticia Ramírez, envió ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. El mensajero fue Mario Alberto Chávez, responsable de la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Que el tema de los libros de texto gratuito y la petición del estado ante la SCJN para detener la distribución en este ciclo escolar, no es una confrontación, ni ahora ni nunca. Además que en el estado se han emprendido soluciones para evitar el rezago: se va a capacitar a los profes principalmente en matemáticas y lectura porque se detectaron vacíos temáticos. Lo primero son los niños y los acuerdos serán en consenso.

VI. CALLADOS Y SONRIENTES

De la duda que había de si se presentarían o no los líderes magisteriales de Coahuila al inicio del ciclo escolar, quedó despejada. Arturo Díaz, Everardo Padrón e Isela Luévano Muñoz estuvieron presentes, muy calladitos, pero sonrientes, en el evento con el Gobernador, quien les recordó que siempre ha sido respetuoso de los procesos internos del magisterio, nomás para que no se les olvide. Aprovechó para reiterarles diálogo, porque se necesita que todos estén en el mismo canal para planear el próximo ciclo escolar.

VII. ESTAFAS

La FGE de Gerardo Márquez tiene entre sus pendientes resolver no sólo el fraude inmobiliario en Saltillo y los municipios vecinos, sino también investigar la participación de otros notarios de esta ciudad que o son “chamaqueados” a más no poder, o bien le entran también al negocio de escriturar sin verificar y cumplir con el protocolo de Ley. Lo increíble de nuevos casos es que empresas inmobiliarias de Monterrey vengan a Saltillo a protocolizar predios de otras entidades del país, sin la presencia de todas las partes involucradas. Armando Luna había mencionado que es conveniente una reforma a la Ley del Notariado, pero eso ya no es conveniente, es urgente, para no convertir a la ciudad en la capital de las estafas.

VIII. A REZAR

En donde otra vez andan apurados es en Nuevo León, de Samuel García. La Conagua advirtió este lunes que si no hay fuertes lluvias de aquí al 15 de septiembre, la presa La Boca volverá a estar vacía, generando de nuevo una crisis en el abasto de agua. Así que a Samuel no le queda más que bombardear nubes y rezar –como ha dicho que lo hace– para que la naturaleza le eche una mano.

IX. PENDIENTES

En San Pedro de David Ruiz hay asuntos pendientes que debe resolver Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública. Ahí la gente mira a los policías municipales con enojo y temor. ¿Y usted dirá: qué pitos toca entonces Sonia, si es jefa de la Policía Estatal? Lo que sucede es que Cynthia Villa, la jefa de la corporación municipal es parte del llevado y traído Mando Único, que es controlado por Seguridad Estatal, y no por el alcalde. No hay peor forma de tener empatía con la sociedad que imponer. Si a Villa la rechazan por abusos actuales y anteriores en Parras, ¿por qué mantenerla donde no la quieren y crear descontento social? Todo al final de un sexenio que se caracteriza por la paz.