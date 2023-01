POLITICÓN: ES CUESTIÓN DE TIEMPO

I. ES CUESTIÓN DE TIEMPO

En Coahuila se espera que sea cuestión de días u horas para que se presente acá Mario Delgado, presidente de Morena, para anunciar que Armando Guadiana será precandidato único a la gubernatura. Esto viene a cuento por lo que sucedió en el Estado de México, siguiendo el mismo método de otras entidades del país, Delgado anunció que Delfina Gómez, quien ganó las encuestas y fue nombrada Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T allá, será precandidata única a la gubernatura. Claro que allá estuvieron los dos aspirantes a los que Delfina ganó con la preferencia. Se espera que en esta entidad también al menos sean dos: Reyes Flores y Luis Fernando Salazar, quienes acompañen a Delgado en el anuncio que haga con Guadiana, a quien ya esperan, bronceado y todo, para ponerlo en el aparador.

II. DE DOS SOPAS

¿Y el Subsecretario? Esa es la pregunta que todos se hacen, tanto en Morena como con los de enfrente. Ricardo Mejía no da señales de aceptar la derrota, y por lo tanto tiene la opción de disciplinarse y pedir que la gente que se llevó al partido sea considerada para las diputaciones locales como era el plan original, o bien seguir con la aventura en el PT, de Alberto Anaya, que dicho sea de paso, anda urgido de candidato si no van en alianza con los morenos.

III. INDEPENDIENTES CON PIEDRITAS

A decir del aspirante a la candidatura independiente, Cristóbal Cervantes, quien ha participado desde diferentes trincheras en los procesos electorales, en la gestión Gabriela de León como presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se pusieron bastantes trabas, candados, y sobre todo piedras en el camino, para que cualquier independiente, sea candidato a gobernador, diputado local o alcalde, pueda competir con piso parejo contra quienes son postulados por partidos y coaliciones. Cervantes se desempeña como abogado y seguramente debe estar enterado del tema, luego de ser representante del Partido de la Revolución Coahuilense. A Cervantes ya le dieron un revés, ¿le darán otro?

IV. CON LA CUCHARA GRANDE

Pero lo anterior no es nada comparado con el escándalo que trae la ex presidenta Gabriela de León, por haberse servido con la cuchara grande antes de irse. Lo poco que se sabe es que autorizó, fuera de sesión de Consejo, casi 1.2 millones de pesos de finiquito. Sin contar el cuestionable fondo de ahorro que tienen los consejeros. Habrá que ver todavía cómo les fue a sus incondicionales Mónica Jiménez y otros que también dejaron el IEC. También está pendiente la palabra del contralor interno, no sólo por este tema, sino por haberle seguido la corriente a la ex presidenta en temas como el edificio y gastos de viáticos.

V. QUIEREN SORPRENDER

Resulta muy poco creíble que el Gobierno Federal pueda iniciar este año la rectificación del tramo “Los Chorros” y terminar la ampliación de la carretera a Zacatecas, en el tramo del Rastro Municipal a Derramadero, entre otros muchos pendientes que tiene en infraestructura, como lo asegura el delegado Reyes Flores. Podrán reunirse todas las autoridades que quieran para ver el tema, pero les falta lo esencial: el dinero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2023 no existe ni siquiera una partida para mantenimiento de las carreteras, lo cual urge, mucho menos para invertirle a la carretera 57 o la 54. En el caso de Arteaga, en “Los Chorros”, ahí ni siquiera tienen liberados los derechos de vía, y para acabarla, el Presidente prácticamente ya se va.

VI. NO PAGAN EL PEAJE

Hablando de carreteras, los diputados federales de todos los colores no pagan peaje en ninguna vía de cuota del país. Con razón, con los ojos cerrados y hasta con la zurda desechan las propuestas que hay para disminuir los costos de los peajes en vías que están dañadas, en reparación o simplemente por período vacacional. De hecho Reyes Flores sabe de esto, porque siempre se queja de la carretera Premier –en el norte del Estado–, la cual está deteriorada y es carísima. En Coahuila al único diputado federal que se ha visto intentar hacer algo por las carreteras es Jaime Bueno.

VII. LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES

Una vez que el PRI, de Rodrigo Fuentes, resuelva el tema del precandidato a la gubernatura y las aguas se mantengan tranquilas, se empezarán a conocer los posibles aspirantes a las diputaciones locales. Sin embargo, ahora el tricolor tendrá una reducción de legisladores, porque si bien en la pasada elección se llevaron el carro completo, en este proceso van a tener que compartir con el PAN, de Elisa Maldonado, y el PRD, de Mary Telma Guajardo, por ir en coalición. De esta manera el número de espacios se reduce y quienes tienen la mano levantada son los que ven muchas posibilidades de reelección, que son casi todos los tricolores. Sin embargo, en Piedras Negras se planea cambiar y mandar a Norma Treviño por delante. Habrá pocos movimientos, al menos eso es lo que le conviene al PRI.

VIII. ¿CAÍDA LIBRE?

Además de las derrotas en la Cámara de Diputados y en su intentona por tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a la baja en popularidad. Acumula tres reveses en su intento de reformar la Constitución: la Energética, la Guardia Nacional y la Electoral. Lo más reciente es que no pudo imponer a Yasmín Esquivel, pero esto ha dado como resultado que la popularidad vaya a la baja, hasta dentro de su mismo movimiento.

IX. NUEVO PLANES DE ESTUDIOS

Que tres titulares de las dependencias de la administración del gobernador Miguel Riquelme están atendiendo uno de los grandes temas con la llegada de nuevas industrias, que se esperan con el “nearshoring” y la estabilidad laboral, además de la seguridad que hay en Coahuila: las nuevas carreras que requiere la industria. Claudio Bres, de Economía, Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo, y Francisco Saracho, de Educación, son quienes están trabajando en la necesidad de que en la entidad existan nuevas carreras tecnológicas, sobre todo, relacionadas con la industria automotriz, pero enfocada al nuevo Clúster Eléctrico. Los rectores de universidades públicas y privadas también deberían estar atentos al cambio de planes.