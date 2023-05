POLITICÓN: Jóvenes, ¿olvidados en el actual proceso electoral?

I. COMPETENCIA

Entre Armando Guadiana y Samuel García, todo hace indicar, van a terminar por encarecer el costo de contratar a Peso Pluma, el popular intérprete de eso que llaman “corridos tumbados”. Y es que, por un lado, el candidato del partido de moda ha prometido “por su sombrero” traer al jalisciense a Coahuila y, por el otro, el mandatario fosfo-fosfo dio la nota, el fin de semana anterior, al retratarse con el intérprete de “Ella Baila Sola”, y preguntarle a la raza si quieren que lo traiga a Monterrey. Ahora las quinielas versan en torno al único asunto importante en este duelo: ¿quién lo va a contratar primero?

II. CIERRES

Más allá de las apuestas que pueden cruzarse respecto de la posible actuación de Peso Pluma en la región Sal-Mon, lo cierto es que los responsables de las campañas ya deben definir cómo van a dar el cerrojazo a las actividades proselitistas el fin de semana del 27 y 28 de mayo. Porque, aun cuando las campañas terminen el último día del mes, lo cierto es que los actos importantes de cierre ocurrirán unos días antes.

III. POR CIERTO...

Y de cuestiones electorales hablando, un tema relevante es el de los representantes ante las mesas directivas de casilla. ¿Cómo va la acreditación de estos ante el IEC, de Rodrigo Paredes? Dicen los que están al tanto del asunto que, en general, las representaciones partidistas se han visto −al menos hasta el fin de semana anterior− muy flojas en eso de registrar a quienes se encargarán de vigilar −en su nombre− el desarrollo de la jornada electoral, el escrutinio de los votos y el llenado de las actas a partir de las cuales se definirá a los ganadores de las 17 elecciones que tendrán lugar en la entidad.

IV. ACTAS

No es un asunto menor. Cuestión de recordar simplemente lo ocurrido hace seis años, cuando Guillermo Anaya reclamaba a voz en cuello que había obtenido más votos que Miguel Riquelme, pero ni siquiera podía mostrar las actas en las cuales se basaba su presunto triunfo. Y es que el asunto −en aquel entonces− era muy simple: los panistas no podían explicar cómo llegaban a la conclusión que habían ganado... porque no tenían todas las actas de casilla.

V. IRRUPCIÓN

No pierda usted de vista el proceso sucesorio en la Universidad Autónoma de Coahuila. Pero no porque en él se vaya a escenificar una épica batalla intelectual, o porque −al fin− vaya a surgir un frente opositor capaz de disputarle al gobernador en turno el papel de “gran elector” en el proceso para suceder a Salvador Hernández Vélez. Lo interesante de este proceso, dicen los que tienen oportunidad de atestiguar la forma en la cual se está elaborando el guiso universitario, será la irrupción de las mujeres en el escenario de la vida política de la casa de estudios. Habrá que ver.

VI. VAN EN SERIO

Quienes tienen posición de palco en la lucha por la sucesión universitaria aseguran que las profesoras e investigadoras universitarias se ha tomado en serio el tema de la discusión interna sobre la paridad y, a partir de ahí, se ha conformado un frente que va a crecer en el camino de construir la alternancia de géneros en el despacho principal de Rectoría. ¿Será esta la oportunidad para ver a una mujer rectora?

VII. INCÓGNITA

¿Quién le está hablando a los jóvenes en el actual proceso electoral? La verdad es que nadie. O, por lo menos, nadie lo está haciendo desde una perspectiva estructurada y con ánimos de involucrarlos realmente en la toma de decisiones. Ni siquiera la franquicia que a nivel estatal lidera Alfonso Danao de la Peña −el más joven de los dirigentes políticos de Coahuila− parece tener una propuesta atractiva para quienes se encuentren en la franja de los 18 a los 30 años. ¿Será que los jóvenes se conforman con que les prometan conciertos con artistas de moda o será que nuestros políticos deberían ser más cuidados a la hora de considerar a esta franja del electorado?

VIII. FOCOS ROJOS

La inseguridad en la carretera 57 es una preocupación creciente en todas las entidades que la comparten. Para dimensionar la inquietud que generan las noticias sobre lo que ocurre en esta vía baste señalar que, de acuerdo con algunas voces, los padres de familia de escuelas locales no están dispuestos a permitir que sus hijos realicen viajes de estudios si estos no son custodiados por unidades policiales. Se trata de un foco rojo que es urgente atender.

IX. CON TODO

A unas horas de que se discuta el proyecto de sentencia con el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Piña, podría sepultar el famoso “Plan B” −en materia electoral− del presidente Andrés Manuel López Obrador, arreció su estrategia para presionar al Poder Judicial y evitar una nueva derrota en su pretensión por “transformar” al INE. Teóricamente, lo que la cuatroté busca es que el órgano hoy encabezado por Guadalupe Taddei se “menos oneroso”, pero sus detractores aseguran que la verdadera intención es someterlo a los designios del Ejecutivo. Habrá que ver cómo evolucionan los hechos en la semana.