Imposible de ignorar el impacto que en la hoja de ruta de la alianza PRI-PAN (en la que también va el PRD) tienen los resultados electorales en las tres secciones sindicales del SNTE en Coahuila. Y es que, de acuerdo con quienes conocen bien las entrañas del mundo magisterial, no basta con cargarle todo el costo de la derrota a Carlos Moreira y asegurar que hasta podrían sacarle provecho a lo ocurrido. ¿Por qué? Pues porque los resultados totales, tanto de participación como de votación a favor de las distintas planillas que compitieron, hablan de la existencia de un sentimiento de molestia, por parte de la mayoría de la base magisterial coahuilense, hacia la forma en la cual ha sido encabezado ese gremio con el cual la dirigencia de Rodrigo Fuentes siempre ha contado para apuntalar las aspiraciones de sus candidatos. Por ello, hay quienes advierten que el priismo local tendrá que desplegar “esfuerzos extraordinarios” para recomponer la relación con el magisterio si no quieren correr el riesgo de que lo ocurrido en las urnas sindicales se traslade a las elecciones constitucionales. Habrá que seguir de cerca la evolución del tema.

EL TABLERO

Mucha confusión ha generado la derrota que sufrió el Presidente y su partido –el martes pasado– al no lograr reunir los votos para aprobar su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, así como la inmediata aprobación del famoso “Plan B” en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para todo efecto práctico es necesario tener en cuenta que, al margen de si la legislación electoral federal es modificada o no –y cómo–, las reformas que se realicen no tendrían ningún impacto en la organización de las elecciones de Coahuila, es decir, el IEC no ha desaparecido ni va a desaparecer; tampoco se van a modificar las reglas relativas al calendario electoral o al financiamiento público, porque todas las propuestas que están sujetas a discusión en este momento, y que aún deben pasar por el filtro del Senado, tienen que ver con las elecciones del 2024 en adelante. Y esto es así porque existe una regla que prohíbe hacer modificaciones a las leyes comiciales desde 100 días antes de que inicie un proceso y ese plazo se venció en septiembre pasado. Habrá que estar atentos, sin embargo, para ver cómo termina la discusión actual.