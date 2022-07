POLITICÓN: LOS ALIADOS

I. LOS ALIADOS Entre los aliados las cosas avanzan despacio, con cautela. Pero ciertamente, aseguran quienes se encuentran cerca del proceso, el matrimonio se concretará. Por lo pronto, mañana amanece en Saltillo el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano. Viene a dialogar de los avances en la alianza con los tricolores y a ver si puede “meter el hombro” para apoyar en el diálogo con los azules para quienes, por cierto, resultó un alivio que Rodolfo Walss terminara de aventar la toalla, porque eso les facilitó el proceso de convencimiento al interior. Todavía existe riesgo de nuevas defecciones, porque no a todos agrada el acuerdo pactado por Marko Cortés a nivel nacional, aunque se presuma que en las pasadas elecciones del 5 de junio la alianza rindió frutos en Durango y Aguascalientes. Y para evitar que Walss sea un problema en el proceso, se dice que Elisa Maldonado y sus huestes le van a presionar para que entregue su curul y ahueque el ala del Legislativo, pues si quiere hacer campaña en contra de la coalición local, que no sea desde una banca del Congreso y cobrando gracias a los votos de quienes sufragaron a favor de su ex partido.

II. LOS MORENOS Ya se sabe que el método favorito de selección del partido que dirige Mario Delgado es la encuesta y, en ese sentido, Coahuila no será la excepción. La incógnita que ha crecido en las últimas dos semanas, cuando hemos experimentado una auténtica avalancha de encuestas, es cómo le va a hacer la dirigencia nacional de Morena para convencer a Armando Guadiana de que no fue el afortunado. Porque si en algo coinciden las encuestas conocidas -las que sí pueden tomarse en serio porque se realizaron en vivienda y tienen una metodología adecuada- es que el hombre del sombrero es el más conocido entre el electorado local y Ricardo Mejía -el favorito de Palacio- no solamente no es su más cercano perseguidor, sino que se encuentra muy lejos en el ranking de preferencias de los electores. Cosa aparte es el tema de “la marca”, porque ahí Morena empareja los cartones, con una intención de voto similar a la del PRI, lo cual representa una posición de arranque muy competitiva. Tal vez por ahí va a ir la argumentación al momento de tomar la decisión final y exigir unidad entre los pretensos que se queden en la orilla.

III. EL RESTO Las quinielas que ya se arman en las mesas de los mentideros políticos se inclinan por la posibilidad de contar con cinco y hasta seis nombres en la boleta de la elección de Gobernador. ¿Quiénes serían? Además de los ya anotados -Manolo Jiménez por el PRI; Ricardo Mejía por Morena; una mujer por Movimiento Ciudadano y el candidato del PVEM- anote usted a Lenin Pérez, quien prácticamente tiene los dos pies afuera de la alianza con el partido de moda debido a que no encuentra reciprocidad a las acciones que los suyos han realizado en favor de los morenos, a quienes incluso les cedió sus mejores candidatos en la elección de 2021 y, para todo efecto práctico, los únicos triunfos de Morena en Coahuila se los debe a la UDC. Y si no hay reconocimiento al pasado, dicen los cercanos a las pláticas, menos aún a lo que viene en el futuro próximo: que los votos udecistas podrían ser la diferencia y por ello deberían ser valorados de otra forma. ¿Y la sexta candidatura? No son pocos los que aseguran que habrá al menos un independiente en la boleta del 23... y que sería mujer.