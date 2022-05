POLITICÓN: MISTERIO

I. MISTERIO

La pregunta que todo mundo se hacía ayer era: ¿se fue o no del PRI el diputado lagunero Mario Cepeda Ramírez? ¿Por qué la duda? Porque aun cuando el post que la morenista Lizbeth Ogazón publicó el domingo en su cuenta de Facebook, parecía muy claro, el pastor de la mayoría en el Palacio de Coss, Eduardo Olmos, seguía asegurando, ayer por la tarde, que a su despacho no había llegado ninguna comunicación oficial de renuncia, ni había conversado con su aún compañero de bancada. La mejor respuesta que a la interrogante se ofrecía era: “pues mañana (o sea, hoy), sabremos”... si Cepeda se presenta a la sesión del Congreso, claro.

II. A CALENTAR

Y mientras son peras o manzanas, el que se dice que desde ayer calentaba el brazo es Teodoro Arguijo. ¿Quién es él? El suplente de Shamir Fernández en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Y por qué calienta? Pues porque en una de esas, para que la bancada de Morena no sume un asiento más en el Congreso Local, desde el dugout tricolor le mandan la señal a Shamir para que se regrese a su curul y así enviar a su casa a Mario Cepeda, quien es su suplente.

III. ¿HABRÁ CONSECUENCIAS?

Y del tema del agua, el que ayer lanzó un mensaje fuerte y claro fue el alcalde lagunero Román Cepeda, quien primero reconoció que el municipio que gobierna tiene un serio problema de abasto de agua potable, pero enseguida afirmó que esa crisis no es casual sino producto de “omisiones graves” cometidas por administraciones anteriores. Por ello, dentro del programa de 12 puntos que anunció para atender de forma integral la crisis de abasto del vital líquido, también dijo que “habrá consecuencias” para quienes resulten responsables. Habrá que ver.

IV. ¿ESTAMOS MEJOR?

Si el estado de los Derechos Humanos en Coahuila se mide a partir del número de recomendaciones que emite la Comisión que preside Hugo Morales Valdés, no cabe duda que estamos mejor que nunca. Y es que en los primeros cinco meses de este año, la CDHEC ha emitido solo 10 recomendaciones, cuando en años anteriores el ritmo era hasta de siete por mes. A ese paso, dicen algunos, habría que desaparecer la Comisión porque parece que ya no queda nada por hacer. ¿Será?

V. CRISIS I

Lo de la crisis del agua en Parras ayer se convirtió en tema nacional debido al involucramiento de la vinícola más antigua de América, que dirigen Brandon y Daniel Milmo. Los conocedores del tema aseguran que se trata de un asunto más complejo de lo que parece y resolverlo no está precisamente fácil, porque no se trata de discernir quién tiene mejores derechos, sino de que hay menos agua de la necesaria para darle a todo mundo lo que dicen sus concesiones de uso. Por ello, la salida a la tensión entre Casa Madero y los ejidatarios de San Lorenzo requiere un acuerdo político, más que uno jurídico.

VI. CRISIS II

Y es que la intervención del fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, sin duda ha servido para que las tensiones no escalen y los ánimos se serenen, pero no es suficiente para resolver el fondo. La intervención del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, se vuelve indispensable, así como de las autoridades federales que no deberían voltear hacia otro lado, sino sumarse a la búsqueda de una solución rápida al tema.

VII. A DEVOLVER LA LANA

A más tardar pasado mañana, el IEC deberá sesionar para redefinir la forma en que se distribuirá, el resto del año, el financiamiento a partidos. Y es que luego del triunfo legal de la UDC, de Lenin Pérez, en el Tribunal federal, el asunto no se limita a que les entreguen las prerrogativas pendientes, que ascienden a casi tres millones de pesos, sino que eso implica retenerle recursos a los demás partidos. En el PRI, el PAN y Morena se van a acordar mucho de los magistrados Sergio Díaz y Elena Treviño el resto del año, pues ya se habían repartido el dinero que le tocaba a UDC y ahora tendrán que devolverlo.

VIII. VACANTE

En cualquier momento, de acuerdo con los cercanos al tema, debería ponerse en circulación la convocatoria para seleccionar al -o la- relevo de Rosalío Medina en la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción. El puesto, por si no se había dado usted cuenta, se encuentra vacante desde diciembre del año pasado y por eso hay voces dentro del Sistema que están urgiendo al CPC de Carlos Rangel Orona a que inicie el proceso sucesorio.

IX. CARTILLA

Sobre el tema que le comentamos ayer, de cómo el poder corruptor del crimen organizado está tentando a personas “comunes y corrientes” e incorporándolas a la cada vez más amplia red de trata de personas, anote usted que el asunto es de aritmética elemental: una persona que se dedica ordinariamente al transporte escolar -en Saltillo- recibe ofertas de hasta 30 mil pesos por llevar un grupo de indocumentados a la frontera y eso es más de lo que le pagan por llevar niños a sus planteles. Frente a tales cifras, no queda más que concederle la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador: hay que recetarle a todo mundo tres dosis diarias de la “Cartilla Moral”.