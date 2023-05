I. NERVIOS

La que dio la nota en el debate final entre los aspirantes al Gobierno de Coahuila fue la moderadora Ivonne Melgar, quien parecía la única nerviosa en el ejercicio. Se equivocó en repetidas ocasiones, al grado incluso de cambiarle el apellido a Manolo Jiménez y, según se vio, nunca pudo aprenderse el nombre correcto del partido UDC. No faltaron los comentarios, en redes sociales y entre la propia concurrencia al ejercicio, que por el monto que les pagan a los figurones que el IEC trajo de la CDMX, lo menos que se les podría pedir es que esos detalles no se registraran.

II. INCREPADOR

El otro que también se hizo notar, aunque al final, cuando ya se había terminado el debate, fue Fernando Rodríguez, quien aspiró a ser candidato independiente en este proceso. Sin decir agua va, se le fue encima al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien acudió al debate, y en unos cuantos segundos le espetó un rosario de calificativos como “traidor” y “vividor”. “Se van a hacer ricos haciéndole el juego al PRI”, fue la respuesta del dirigente.

III. DESASEO CAMPAL

La oposición, acompañada de un auténtico ejército de asesores jurídicos, está revisando con lupa los videos de la sesión del Senado de la República en la cual los legisladores, afines a la cuatroté y comandados por Alejandro Armenta, aprobaron por la vía del fast track una veintena de reformas legales... pero violando la ley. Conforme pasan las horas se van acumulando los detalles y el tamaño del desaseo va creciendo: ausencia de requisitos, votación de senadores ausentes, falta de quórum, más lo que se acumule en la semana, formará parte del expediente que estudiará la Suprema Corte de Justicia.

IV. CONTRAATAQUE

Y como ya se dijo que el asunto será puesto en manos del Poder Judicial, cuente usted con que hoy en la mañanera se reanudarán los ataques en contra de Norma Piña y el resto de los ministros que decidirán si los dictámenes aprobados cumplieron o no con el procedimiento. Y es que de seguro el presidente López Obrador va a intentar que la discusión se concentre en “los privilegios” de los ministros y no es el monumental desfiguro de sus senadores.

V. PREVISIBLE

Lo que ha ocurrido en el Estadio Madero en los últimos días no es casual, nos dicen algunos lectores que acuden con regularidad a la casa de los Saraperos. No hace falta, sino asistir a cualquier encuentro en el recinto beisbolero, aseguran, para ver cómo la venta de bebidas alcohólicas es indiscriminada y sin respeto a regla alguna. Ver a menores de edad consumiendo alcohol sin restricción y sin que autoridad alguna considere necesario intervenir, es una escena habitual, nos dicen. La administración de Chema Fraustro tendría que intervenir de inmediato, al menos para garantizar que esto no ocurra.

VI. MEDIDAS

Otro tanto debe decirse de la seguridad y de las políticas que la directiva sarapera, encabezada por César Cantú, necesita implementar para impedir que lo ocurrido la semana anterior se convierta en escena cotidiana. Como ocurre en otros deportes, valdrá la pena que se piense en un sistema de “fichaje” de quienes violan las reglas dentro del estadio y que se les vete –temporal o permanentemente– del recinto. Porque si no hay consecuencias, lo que sigue es la multiplicación de la conducta.

VII. SE VA A PONER DE MODA

¿Cómo evitar –al menos por unos días– que la prensa te haga preguntas incómodas sobre familiares y colaboradores cercanos? Respuesta rápida: enférmate de COVID-19 y anuncia que debido a ello –y por tu alto sentido de la responsabilidad– estarás fuera de circulación hasta nuevo aviso. Esto es lo que se comenta en todos los cafés de la Comarca Lagunera luego que la alcaldesa gomezpalatina, Leticia Herrera, anunciara el fin de semana que resultó positiva a la prueba del bicho que, hasta hace poco era causante de terror pero, según parece, va camino a convertirse en la excusa favorita de quienes necesiten alejarse unos días de los reflectores.

VIII. ¿COINCIDENCIA? NO LO CREO

Y es que a nadie escapa en aquellos lares el hecho de que el contagio de la alcaldesa se dio justo después de conocerse el operativo que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y la Guardia Nacional armaron para arrestar a Ernesto Herrera Reza, mejor conocido como “Güino”, uno de los principales colaboradores de Herrera –y sobrino suyo– a quien se señala de estar involucrado en el fraude del sexenio: los desvíos en Segalmex.

IX. SELFIES

Si de cosechar likes y despertar expectativas virtuales se trata, no cabe duda que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, es un crack. Aprovechando que anda de gira por California, asistiendo a un evento del Milken Institute sobre tecnologías de la transformación, el regio se hizo un reel con Terminator, Arnold Schwarzenegger –a quien hasta puso a hablar en español– y se retrató con el también actor Ashton Kutcher. ¿A qué fue el mandatario a California? Quién sabe, y si cumple el ofrecimiento de traer a su tierra a las dos celebridades con la cuales se retrató, tampoco es que le vaya a importar mucho a nadie.