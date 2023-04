POLITICÓN: Todo listo para el debate, ¿será más ágil y entretenido que en otras elecciones?

I. LOS ALIADOS

Cuando dos o más partidos se unen para formar una alianza electoral se asume que todos los partidos que participan van a salir beneficiados -sobre todo si esa alianza tiene los números a su favor-, porque la ola ganadora no solamente les va a salpicar, sino que hasta un buen remojón les puede dar. Sin embargo, en el caso de la integrada por PAN-PRI y PRD está claro que el navío comandado por Rodrigo, “Rigo” Fuentes tendrá saldos más que positivos al final de la ruta, pero no necesariamente ocurrirá eso mismo con sus compañeros de viaje. En el caso del PAN, aunque tiene cinco distritos y sus abanderados pueden ganar -porque los tricolores, por disciplina, van a cruzar el nombre designado por la dirigencia de Elisa Maldonado-, eso no implica que obtendrán un gran número de votos, porque los priistas no van a cruzar el logotipo del PAN, sino el de su partido, lo cual tendrá repercusiones posteriores, sobre todo en términos de dinero. Y del PRD pues mejor ni hablamos porque ni siquiera tiene candidatos propios, ya no se diga en los dos distritos que “le cedieron”... ni siquiera en la lista de pluris.

II. LOS MORENOS

Aunque fue una noticia que pasó más o menos inadvertida, el hecho de que el aspirante morenista a la gubernatura del Estado solicitara a la Guardia Nacional que le asignara una escolta para su protección hizo que algunos recordaran el episodio ocurrido más o menos por estas mismas fechas, pero hace seis años, cuando el entonces coordinador de campaña de Armando Guadiana, el hoy senador Reyes Flores Hurtado, denunciara haber sido víctima de un atentado cuando se trasladaba de Monterrey a Saltillo. En aquella ocasión, según se informó, los tripulantes de dos camionetas negras, sin placas, le dieron alcance en la carretera, “se le cerraron” y lo obligaron a salirse de la ruta, quedando destruido el vehículo que conducía aunque, para fortuna del político, el percance no le provocó mayores consecuencias personales. Nadie quiere que en Coahuila se reproduzcan episodios indeseables y por ello, como bien reza la voz popular, más vale prevenir que lamentar. Y ya que se firmó un acuerdo en ese sentido, entre el Estado y la Federación, pues que se destinen los elementos necesarios para garantizar la seguridad de todos los candidatos.

III. LOS REBELDES

Se ha consumido la primera semana de la campaña y la aguja que muestra el nivel de presión que “El Tigre” petista debería estarle metiendo al equipo de sus ex compañeros de viaje prácticamente no se ha movido. De acuerdo con el portal PollsMX, en la primera semana de contienda formal los morenos han perdido un punto en el promedio de las encuestas conocidas, y eso es exactamente lo mismo que han ganado los petistas. Y aunque eso implica que la distancia entre segundo y tercer lugar se acortó dos puntos, pues el problema es que a ese ritmo está difícil que las huestes de Valeria Flores puedan treparse al segundo lugar en lo que resta de la campaña. Y alcanzar al puntero... eso es otro cantar. Por ello, a menos que, como se acostumbra en la cuatroté -que dice representar-, Ricardo Mejía tenga “otros datos”, o que tras el puente vacacional de Semana Santa ahora sí le vaya a pisar al acelerador o tenga preparadas algunas “sorpresas”, lo que va quedando claro es que, como nunca, el PT es competitivo en Coahuila, pero no le alcanza para soñar con hacer cumbre. Habrá que ver cómo pinta el rojo ahora que arranque la segunda semana de hostilidades.

IV. LOS NARANJAS

Las huestes de Lenin Pérez salieron maltrechas al campo de batalla, sobre todo porque sus “camaradas” de Morena hicieron todo lo que pudieron para piratearles candidaturas y cuadros. Y aunque voces afines al udecismo aseguran que ya lograron rehacerse en el terreno y tienen más claro el panorama en sus bastiones históricos, lo cierto es que la situación no pinta fácil porque, aún cuando han afianzado su posición en el distrito 1 -con cabecera en Acuña- donde la división de sus opositores, tanto de la alianza PAN-PRI, como de Morena, les ha favorecido y, por otro lado, la candidatura de Zulmma Guerrero les asegura una buena dotación de votos en la Carbonífera, eso es insuficiente para alcanzar los números que requieren para mantener el registro, las prerrogativas y, por lo menos, el asiento que hoy tienen en el Congreso. Todo depende, dicen los que le saben a eso de los cálculos anticipados de los resultados electorales, de que los cinco puntos que, en promedio, las encuestas le conceden al de Acuña, se vuelvan realidad y se trasladen mayoritariamente a los candidatos de UDC al Congreso.