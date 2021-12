¿Por qué renunció Jack Dorsey a Twitter? Lecciones para todo CEO

Uno de los anuncios más sonados en esta semana en la industria digital, fue la renuncia de Jack Dorsey como el CEO de Twitter. Jack, además de ser la mente detrás de la creación de la red social, ha sido una guía para la evolución de la misma. Jack fue uno de los primeros CEOs en pronunciarse en contra del discurso de polarización en Estados Unidos y estuvo detrás de la decisión de no permitir que se pautaran anuncios políticos en la plataforma. Con ello, se frenó parte del ataque sistemático que desde el extranjero se venía generando en contra de la democracia estadounidense. Esta decisión seguramente no fue sencilla en términos de mercado, pero le generó a Dorsey enorme simpatía entre parte del electorado americano que estaba sencillamente cansado de tanto odio y polarización por parte de los partidos políticos.

La dirección de Jack Dorsey ha dotado a Twitter de una identidad única, que en diversas ocasiones Facebook ha querido “robar”, tal es el caso, del status update. La visión de Dorsey ha dado a la red social una identidad única que ha hecho que todo el mundo -literal, todo el mundo- se encuentre dentro de esa plataforma. Los medios de comunicación no escapan de ello, pues los pronunciamientos de líderes de opinión se dan en Twitter y los consumidores estamos ahí por la prontitud de la información.

En Twitter ocurre un verdadero circulo informativo que inició con tan solo 14 caracteres y que han ido en aumento. Muchos dicen incluso que fue Twitter el espacio que realmente logró que Donald Trump llegara a ser Presidente de los Estados Unidos, pues su equipo y aliados operaban en Facebook pero sin duda alguna su megáfono venía de Twitter. La simpleza de Twitter le dio su renombre y su lugar en el ecosistema digital, a pesar de que en términos de mercado aún existan dudas sobre su valor. ¿La renuncia de Jack Dorsey tiene que ver con una visión distinta de su modelo de negocio?

Recordemos que en fechas recientes la plataforma ha anunciado una serie de innovaciones sobre su funcionamiento. Lanzaron su versión de paga con Twitter Blue, los Spaces para interactuar con los usuarios, así como una serie de “features” especiales para los generadores de contenido. Esto con la idea de atraer a las nuevas generaciones y a los nuevos generadores de contenido. La salida de Jack Dorsey posiblemente tenga que ver con que al interior de la compañía el empresario haya visto que un relevo generacional; era necesario para refrescar la imagen y el modelo de negocio de Twitter. Así también se podría explicar la llegada de un nuevo y joven rostro para la red social bajo el liderazgo de Parag Agrawal, quien forma parte de un selecto grupo de colaboradores de Twitter y por lo tanto, siempre ha estado frente a los proyectos de innovación dentro de la compañía.

¿Qué significa la renuncia de Jack Dorsey para Twitter? Creo que para entender este cambio es necesario recordar la historia de Apple. Cuando Steve Jobs abandonó la compañía por una decisión del Consejo de Administración, todos los ejecutivos pensaron que era el mejor camino, principalmente por su falta de resultados. No obstante, Apple casi termina en bancarrota. Cuando Jobs regresó, Apple retomó su liderazgo y creó uno de los productos más revolucionarios de la historia: El iPhone. Twitter no decidió quitar a Dorsey, es él quien se ha hecho a un lado. Dorsey a diferencia de Jobs no se va por las malas sino por una decisión personal. Lo cierto es que es posible que dado el descontento de los stakeholders de Twitter, Dorsey esté saliendo. No obstante, también es importante recordar que el empresario tiene otros intereses, Block, web 3 y el crypto.

Twitter y cualquier empresa necesita un CEO tiempo completo y que tenga la humildad suficiente para hacerse a un lado cuando se requiera. Jobs tenía un hombre comprometido con su empresa y su idea, Dorsey parece que tiene varias pasiones y fue honesto en soltar una. En ese sentido, creo que el futuro de Twitter puede ser más prometedor que el de Facebook. Cuyo CEO por más daño que le hace a la compañía, prefiere crear mundos paralelos en lugar de enfrentar su realidad.