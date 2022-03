¿Qué pensaría mi madre?

Mi madre hubiera cumplido 87 años ayer. Murió joven. Este año cumplirá 20 años de haber partido. Sigo asombrada con el paso del tiempo. En 2 meses cumpliré 66 años, mi hija mayor este año cumplirá 45 (ya sé, ¡No descobijen!), esa misma hija cumplirá 20 años de casada, y mi nieto mayor cumplirá 15 años.

El viernes me daba cuenta de que un gran amigo y compañero de teatro podría ser mi hijo. ¿A quién engaño? Una gran parte de mis amigos podrían ser mis hijos, por edad, digo. La esposa de ese amigo y yo comentábamos cómo es que no vemos años en las personas cercanas y cómo tenemos amistades que, aunque no concuerdan en años, sí en intereses, en energía de vida, en tiempos, y en cariño.

Me acordé de pronto de un “chiste”. ¿Qué hacen un rabino, un sacerdote y un lama tibetano en un bar? Pues, tomar, platicar y pasársela chido. Y esa imagen la extiendo en mi mente a personas de distintas edades, razas, géneros, orientaciones, creencias, niveles socioeconómicos, afiliaciones políticas, profesiones... De nuevo mi idealismo se me escurre por los poros.

Me pregunto qué pensaba mi madre de todo esto. No tengo idea. Nunca hablamos de nada importante. Deduzco lo que pensaba por como actuaba, pero, eso no es hablar, ni es conocerla. Siempre he dicho que mi madre no me conocía. Y hoy reparo en que yo tampoco la conocía. Como en todo, solo quedan interpretaciones, conclusiones formadas a partir de los filtros a través de los cuales yo la miraba. Interpretaciones y conclusiones ya pasadas por años de subjetividad. Muchos años. Sigo asombrada con el paso del tiempo.