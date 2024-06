¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de División Minúscula, Cabrito Fest, Leandro Ríos y el Michelada Fest

La cita es a las 9:00 pm en el recinto mencionado. Apenas en 2023 esta banda visitó la ciudad como parte del line up del Cactus Festival en la primera edición.

COMEDIA CON CHAVA CHILES

El show de standup ‘The Good, the bad and the ugly’ llegará al bar Bunker el próximo sábado 15 de mayo a las 10 p.m. Los boletos están disponibles en el sitio Boletia con un costo de 200 pesos, para un evento que reunirá a expositores emergentes en la escena de la comedia nacional.

Los shows de standup en Saltillo han acrecentado con intervenciones de comediantes emergentes en diferentes localidades, ya que la demanda del público local hacia el humor ha perpetuado los eventos donde los chistes y la “carrilla” son el principal elemento.