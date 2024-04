¿Quién soy yo? vs. la lista de características que creo que me definen y el vacío fértil donde radica el todo y la nada a la vez

“Yo soy una persona que...” Una frase que usamos para dar a conocer a otros lo que creemos que son nuestras características. Al completar la frase, caemos por lo general en describirnos como un conjunto de hábitos y comportamientos que tienen poco o nada que ver con nuestro ser. “Yo soy una persona que gusta de levantarse temprano.” Ciertamente me das alguna información sobre ti, pero no me dices quien eres. Levantarte temprano no te define como persona. Nombra una característica habitual en tu vida, que tal vez ni ha sido determinado por ti, sino por costumbres que adquiriste o que te sirvieron en momentos precisos de tu vida.

Entonces, ¿quién soy? Perseguimos la respuesta a esa pregunta a través de la vida entera, en la familia, en la escuela, en psicoterapia, en talleres, en la metafísica, y en un sinfín de espacios que no hacen más que repetirnos hábitos y roles con los que nos hemos revestido. El profundo autoconocimiento que podemos perseguir en la psicoterapia, en el programa SAT de Claudio Naranjo, y en otras experiencias de este tipo, lleva a través de las capas y capas de características y roles de nuestra vida, dejándonos en el “ah, caray, no soy nada de eso”, frente al vacío fértil que contiene la nada y el todo a la vez.

Acabamos de pasar por días de mucha reflexión. Aunque no nos profesamos católicos o cristianos, aunque pasemos esta temporada de vacaciones y en reuniones familiares, hay algo en el aire que nos lleva a profundizar. Claro que lo podemos evadir...pero existe, aún así. Las calles vacías de tráfico, las iglesias con las imágenes cubiertas, las familias y los amigos ausentes, días libres de labores profesionales, negocios cerrados... No podemos negar que hay un contacto más preciso con la soledad y con uno mismo.

Cuando nos encontramos solos, cuando no hay mucho que hacer, tal vez sea bueno hacer una recopilación de nuestra lista de características y reflexionar en todo esto que no somos. No para reemplazar la lista con otra, sino para darnos cuenta de que no nos definimos por los comportamientos ni los roles.