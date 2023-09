Recula Samuel: ordena reabrir clínica de bajo costo que había mandado cerrar en Apodaca, NL

A ver, Samuel García, háznos -no asnos- el favor de aclarar estos puntos. ¡Arre!

A menos de 48 horas de que el alcalde de ese municipio advirtiera que si la clínica no se reabría inmediatamente, él encabezaría una manifestación pacífica ahí mismo para obligar al gobierno estatal a ponerle fin a semejante arbitrariedad.

Pero no lograron su propósito, pues la clínica cumple cabalmente con dichos reglamentos.

Tampoco emite humos y polvos tóxicos al aire, porque no es fábrica.

La clínica no genera desechos contaminantes como producto de su operación.

Hubo muchísimos pacientes que se quedaron a medias, porque a diferencia de Samuel y del séquito de agachones que justificaron y siguieron sus órdenes sin chistar, esa gente no cuenta con dinero para atenderse en las clínicas privadas que los burócratas de “high level” tienen a su total disposición.

El personal que ahí trabaja no expone para nada su salud.

No utiliza elementos químicos que pongan en riesgo la salud de las personas ni del medio ambiente.

Samuel la trae contra todo lo que huela o toquen sus adversarios políticos.

Entre ellos están el priyista Francisco Cienfuegos; dirigentes y diputados locales del PRI y el PAN; el fiscal general de justicia en el Estado; el presidente y un buen número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal; los alcaldes del frente que se opone a las arbitrariedades del gobernador, como negarles desde hace casi un año la entrega de las participaciones federales destinadas a los municipios.

El líder de ese frente opositor es César Garza, alcalde de Apodaca.

Hace una semana, personal de Agua y Drenaje fue al domicilio del padre de César y le redujeron el servicio del vital líquido, a pesar de estar al corriente en el pago de dicho servicio.

César denunció ese hecho y en unas cuantas horas fue reanudado el servicio de agua en la casa de su papá.

Incluso el secretario de gobierno, Javier Navarro Velasco, se disculpó mediante un video.

¿Por qué jode Samuel al Club de Leones?

Francisco Cienfuegos forma parte del CEN del PRI y tiene sus oficinas en el Edificio Kalos, ubicado frente al Palacio Municipal de Monterrey y a 500 metros del de gobierno.

El propietario de Kalos es César Alejandro Martínez Guerrero, y parte de su familia.

Cienfuegos es un severo crítico de Samuel García.

Resulta que César Alejandro formó el 16 de abril de 2021 la asociación civil Club de Leones Monterrey Chepevera, ante la fe del Notario Público # 50, José Juan Serna Ibarra.

La clínica dental y oftalmológica de bajo costo, objeto de estos hechos, es auspiciada por la asociación civil Club de Leones Monterrey Chepevera, cuyo titular es César Alejandro Martínez Guerrero y como el edificio Kalos alberga a las oficinas de Cienfuegos, el gobernador agarró parejo y quiso darle también a él una llegadita, mandándole cerrar la clínica, no le hace que con eso se llevara de corbata a más de 4,000 personas, de las más pobres de Apodaca.

Ese lugar está ubicado en la calle N-31 de la Colonia Metroflex, y la citada A.C. realizó el 13 de agosto de 2021, un contrato de concesión o comodato para que el municipio de Apodaca le cediera sin costo por 20 años, 1,500 M2 de terreno y una construcción ahí mismo de 271M2.

Este espacio se encuentra dentro de un área total de 13,742 M2, propiedad municipal, frente a la Clínica 71 del IMSS, que por cierto, al igual que todas las dependencias que dirige -hasta ahora- Zoé Robledo, no ofrecen los servicios odontológicos y dentales que opera ahí el Club de Leones.

Este comodato fue autorizado por el Congreso del Estado el 21 de febrero de 2022.

El 23 de agosto de este 2023, los inspectores verdes del Estado reportaron que la clínica no mostró sus registros de aguas residuales de manejo especial, por un solo motivo: no se da ahí tal cosa.

Y por ese motivo, ¡pum!, determinaron la suspensión temporal del inmueble y con ello, le dieron en la madre, durante un mes, a la atención médica de más de 4,000 personas.

Tratando de desvirtuar lo que publiqué el jueves pasado respecto a estos hechos, un funcionario de la secretaría del Medio Ambiente subió a redes un video que le pidió un compadre suyo -afines ambos a Samuel, obvio- y apoltronado en lo que se ve como un muy cómodo sillón, pontifica desde su casa con aires grandilocuentes, que la suspensión decretada a la clínica se justifica y que si el alcalde quiere que se reabra el lugar, pues que le haga el favor de presentarse en la secretaría para que se le atienda como se merece, eso sí, en horas y días de oficina.

Resumen:

- Samuel García ejecutó en la clínica dental y oftalmológica de bajo costo, una total arbitrariedad, que le ha valido severas críticas a nivel nacional e incluso fuera de México.

- Aunque sus estorbantes -porque no son ayudantes- de la secretaría estatal de medio ambiente trataron de justificarlo, la presión social fue bárbara y no tuvieron más remedio que recular, incluso el que grabó el mentado video justificatorio desde su casa, porque se ve que no fue en su oficina.

- Esta fue una de las muchas acciones de presión política que Samuel ejerce contra sus críticos.

- Si así quiere allanar su camino hacia la candidatura del MC por la presidencia de México, ya valió.

- Aunque quién sabe, porque si Samuel insiste en ir por ese “sueño” es porque con eso quiere salvarse de que le reabran los expedientes que tiene la FGR sobre las acusaciones que pesan en su contra por un montón de ilícitos. No le hace que pierda, que sería un hecho consumado desde ahora.

- Tanto es el miedo del gobernador, que ya obtuvo una suspensión de Amparo para proteger a su familia.

- Como bien dice Fernando Vázquez Rigada, en la lista de beneficiados con este recurso, solo faltó el perrito de la casa.

- Samuel tiene fuero y entonces ¿por qué el afán de tramitar un Amparo para toda su familia y uno que otro allegado?

- Se los concedió un juez de Tamaulipas, donde el gobernador morenista Américo Villarreal Anaya lo está arropando con pintas en bardas de Matamoros, Reynosa y Ciudad Victoria, sobre la conveniencia de que México tenga a un presidente norteño.

- Samuel le está haciendo el juego a López Obrador para que su “candidatura por el MC” diluya al voto de la oposición.

- Pero pareciera que el bisoño gobernador de NL no conoce a AMLO.

- El presidente lo está usando vilmente.

- Al presidente le vale gorro que, mandando a Samuel a la quimera de la candidatura del MC, le vaya a arruinar su carrera política.

- Pero como el miedo no anda en burro, el gobernador de NL prefiere quedar bien con el presidente, no vaya a ser que los expedientes en su contra sean revividos por el pendenciero de Gertz Manero y ahí sí, en la madre.

Cajón de sastre:

“Y en medio de todo esto, los sedientos nuevoleoneses, que llevaron al poder a Samuel alucinados por su juventud y que hoy le rezan al Dios de Spinoza por que sí, que se vaya a perder como candidato del MC a la presidencia, para que entonces, derrotado y humillado, vuelva con la cola entre las patas y en un descuido, tengamos a un sustituto. El que sea sería mejor opción que éste, que ya prepara maletas para irse a oooootro viaje turístico, ahora a China”, detona la irreverente de mi Gaby.