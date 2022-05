Este mundo ya no es mi mundo. Lo disfruto aún en ocasiones. Pero ya no es mi mundo. La verdad, tengo nostalgia y tristeza por el mundo ya perdido. Va uno a cualquier restaurante y me he topado con lo siguiente: jóvenes ensimismados en sus “celulares inteligentes” (lo que eso signifique), ya no “chateando” o mandando fruslerías o memes, no; ahora al parecer, lo de hoy es interactuar entre ellos en “tiempo ...