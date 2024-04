Se puede decir... Que AMLO está metido de lleno en la “campaña”

Pero no se puede decir...Que apoya a su “corcholata”. El Sol ahora ni nunca se ha podido ocultar con un dedo, y eso mismo sucede con el primer Mandatario, ya no puede ocultar o esconder que está metido de lleno en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, y eso no es de ahora, data casi desde el principio del Sexenio, influenciando en Ella que no puede mover un dedo, a menos que Él lo permita, lo que le impide autonomía, al grado de que se encuentra amarrada, sin poder moverse con libertad, que con el fuerte carácter de ambos, existe el “peligro” que exploten.