Pero no se puede decir... que Estados Unidos no es la “excepción”. En aquel poderoso país existe un candidato presidencial inmerso en acusaciones judiciales de todos colores y sabores, que para la mayoría de los republicanos es peccata minuta, y andan alborotados llenos de ilusión, demostrándole a Donald Trump todo un apoyo incondicional, al no perder las esperanzas de que volverá a ocupar de nuevo la presidencia de la Unión Americana, no obstante que ese personaje, es un delincuente colmado de delitos, que debería de “estar” en prisión.