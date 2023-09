Semana de cumpleaños y finales

Luego de lamentar el deceso en la segunda mitad de agosto del primer actor mexicano David Ostrosky, esta última semana del mes inició con la celebración de otro reconocido histrión de la pantalla chica.

Esto por el cumpleaños número 80 el pasado lunes 28 del primer actor norteamericano David Soul, quien en su caso llegó a la cúspide de su popularidad en los años 70 al protagonizar la memorable serie policiaca “Starsky y Hutch”, de 1974 a 1979, y justo en el último año de aquella década, 1979, protagonizó también al lado del primer actor inglés James Mason la miniserie “La hora del vampiro” (“Salem´s Lot”), basada en el best seller del ya para entonces famoso autor del género del terror Stpehen King bajo la dirección del cineasta Tobe Hooper (“Texas Chainsaw Massacre”; “Poltergeist”) y que en próximas fechas tendrá su primera adaptación a la pantalla grande.

Pero ya que hablamos de series de televisión, después de que en la columna anterior además de hablar de David Ostrosky en relación a su larga trayectoria en telenovelas comentamos sobre el final de la segunda temporada de la serie de HBO Max “And just like that ...” con el inicio de septiembre no sólo llegaron a su final una muy recomendable serie de Amazon Prime donde como lo informamos en su momento debutó con muy buenos resultados en el idioma de Shakespeare el actor mexicano Sebastián Zurita, sino que el viernes llegó a su fin muy alicaída la telenovela en el horario estelar de Las Estrellas, “Tierra de Esperanza”,” en lo que hoy en la noche llega a su final de temporada otra muy buena serie de Paramount Plus.

La primera de las series se trata de “Las flores perdidas de Alice Hart”, producción de manufactura australiana producida y protagonizada por la actriz tres veces nominada al Oscar Sigourney Weaver ( de la saga de películas de “Alien” y “Avatar”) la cual, basada a su vez en un exitoso best seller de la autoría de Holly Ringland, nos presenta a la Weaver en una actuación digna de un Emmy como June Hart, la abuela aparentemente desalmada del personaje central, Alice (Alycia Debnam-Carey, de “Fear the Walking Dead”), una joven que abandona la tutoría de June al desenterrar secretos de su oscura y trágica infancia pero que al revelarse todo lo oculto, en lo que vive una relación tóxica con el personaje interpretado por el mencionado Sebastián Zurita, cierra con broche de oro la historia.

La historia que por desgracia cerró con más pena que gloria la noche del pasado viernes fue el refrito de la producción de Telemundo ‘La Tormenta’, ‘Tierra de Esperanza’, que desde un principio no nos convenció desde su pareja protagónica de un muy escuálido y no adecuado al papel Andrés Palacios con la más brillante Carolina Mirada, siendo una “piedra en el zapato” para su productor José Alberto Castro en medio ya esta semana de una batalla en apariencia campal de galanes de telenovela de su más nueva producción, la secuela del clásico ‘El Maleficio’, de próximo estreno, entre Fernando Colunga y David Zepeda culminando con la salida de este último de esta producción.

Pero cerrando en notas más agradables, hoy llega a su fin por Paramount Plus la primera temporada de la serie de la creación del cineasta nominado al Oscar Taylor Sheridan (“Enemigo de todos”), “Operativo: Lioness”, que protagonizan, además de otra de las actrices de la saga de “Avatar”, Zoe Saldaña, los ganadores del Oscar Morgan Freeman y Nicole Kidman cobijando a la actriz de ascendencia brasileña Laysla De Oliveira como una joven marine infiltrada en una misión de la CIA contra un terrorista árabe.

