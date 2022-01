¿Temor ante el 2022? Espérense al 2023. Va a estar de terror.

Les platico: algo deben haber sabido el pasajero del asiento 7-C y el oficial O´Connor.

El primero traía un cubrebocas con el slogan de “Trump stills my president” y el segundo abiertamente nos dijo que es republicano y apoya al ex presidente, a pesar de que el alcalde de NYC desde el pasado 1 de este enero, es el ex policía Eric Adams... que ganó por el Partido Demócrata.

No se pueden comparar las economías norteamericanas durante el mandato de Trump y ahora bajo el de Biden debido a muchos factores.

Uno de ellos, la pandemia.

Pero en un reciente y largo viaje por los EEUU pudimos comprobar que las simpatías hacia Trump y los republicanos van en aumento, mientras que las de Biden y los demócratas están de picada.

El pasajero con su cubrebocas y el oficial de policía de NYC declarándose desparpajadamente trumpistas, son solo dos de los muchos indicios que me hacen pensar que podría haber grandes sorpresas en la conformación política de los EEUU, después de las elecciones intermedias que tendrán lugar en noviembre de este año.