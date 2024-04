Leí una publicación que hablaba sobre cómo las profesiones surgen para resolver alguna necesidad, percibida por el individuo, del clan (de la familia extendida e histórica). También habla de cómo, si he escogido una profesión en la que no gane suficiente y que implica una carga para mí, es una profesión que directa o indirectamente fue impuesta y no escogida. Un ejemplo son las profesiones médicas, que, según esta teoría, son personas que buscan sanar al clan. Bien, todo clan tiene múltiples necesidades y bajo este esquema, cada uno pone su parte en la evolución de la familia. La teoría es interesante, pero ya nos hemos mirado el ombligo, buscando los porqués de tantas cosas que estamos inundados y poco conscientes de nuestro momento de vida.

Encontré que, según la teoría mencionada, mi profesión como terapeuta tiene que ver con evitar la muerte del clan. No solo mi profesión, sino mis cuatro hijos (muchos en comparación con otros miembros de mi familia), podrían ser indicaciones de que no quiero que muera el clan. Me hace sentido.

En las familias podemos observar que existen personas que tienen la inquietud de mantener con vida a alguien más. Es común en familias con alguna persona que padece depresión, por ejemplo, que alguien (hijo, hermano, padre o madre) tenga la atención puesta, inconscientemente, en sostener a la persona con depresión.

Los hijos parentales, los hijos con problemas en escuela o de comportamiento o enfermos, los hijos que permanecen toda la vida con sus padres... Con frecuencia estas situaciones indican una necesidad de mantener a la familia unida o bien mantener, tal vez a mamá, con vida. Suena perverso. Es imposible diagnosticar sin terapia familiar. Estoy segura de que, viendo mi historia, más de uno de mis hijos han tomado en momentos el papel de mantenerme con vida. Ni ellos ni yo lo sabíamos antes, y ellos no lo perciben tal vez aún. Yo sí puedo ver hoy mi tendencia a la depresión, y mi gran deseo de que mi clan siga. Interesante...