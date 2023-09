Todos debemos ser ‘Burros Pardos’

Un cúmulo de recuerdos vienen a mí debido al movimiento de protesta de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo. Recuerdo, por ejemplo, que cada que escuchaba un gran griterío, sabía que había algún juego de futbol americano ya fuera en los campos de la UAdeC, o en el estadio de los Burros Pardos del Tec Regional, como en aquellos años se conocía. Al escuchar porras, canciones y demás gritos, salía de mi casa en la colonia República Oriente y me iba corriendo a ver los juegos ya sea de los Daneses del Ateneo, o de los Burros Pardos del Tec. Me gustaba el americano, pero más me agradaba el ambiente de las y los estudiantes impulsando a los equipos de su alma máter. “Lindo pescadito que estás en la fuente, ta ta ta ta ta ta los que están enfrente”, y entonces los aficionados que se encontraban en la grada opuesta, contestaban al unísono tal ofensa con una mayor todavía.

Recuerdo también la tortura que significaba para mí cuando en un verano me inscribí en el curso de natación que los mismos estudiantes ofrecían en las instalaciones del ITS. Al meterme en las aguas de aquella enorme piscina, me imaginaba nadando en las gélidas aguas de Groenlandia, o que me echaba un chapuzón junto con un grupo de pingüinos en los Andes Australes de Argentina. Ahora tienen alberca techada, pero aún vive en mí el trauma inmovilizante de aquellas aguas polares.

La vida y el destino me llevaron a conocer a don Agustín García, colega como columnista en Palabra, y legendario coach de los Burros Pardos. Bajo su mando el equipo del ITS ganó más de 20 títulos. Hace años murió ese gran personaje del periodismo y del deporte colegial de Saltillo, pero siguen vivos en la memoria la calidad humana y la gentileza de don Agustín.

Ahora cientos de estudiantes han organizado un plantón en el bulevar V. Carranza. Por ellos la ciudad está sufriendo en estos días un caos vial, pero eso a mí no me incomoda. Más bien me molesta el abandono institucional por parte de las autoridades y maestros del Tecnológico de Saltillo y de las autoridades federales del Tecnológico Nacional de México.

Los alumnos exigen, entre otras cosas, la renuncia de la directora Gloria Hinojosa Ruiz. Ayer circuló en distintos medios de comunicación su renuncia, pero las y los estudiantes informaron que no había nada oficial. También exigen transparencia en el uso de los recursos económicos y más apoyos para el deporte y distintos clubes, y equipos representativos. Piden transparencia en las métricas de evaluación y entrega de calificaciones en tiempo y forma. Muchos de los estudiantes del ITS reclaman que algunos maestros y maestras faltan mucho a sus clases. Quieren también que se destituya a la Sociedad de Alumnos, pues ésta en muchas ocasiones no los representa.

Otra de las importantes peticiones de los alumnos consiste en erradicar la violencia de género dentro de las instalaciones del Tecnológico. Al mismo tiempo piden más apoyos al departamento de salud, pues en los baños no hay jabón ni papel higiénico. Por si fuera poco, piden acondicionar de mejor manera los laboratorios y los salones. Finalmente exigen reducir el costo por el paso de las distintas materias de inglés, pues actualmente pagan hasta 19 mil pesos durante su carrera.

El Tecnológico de Saltillo es una gran institución educativa. Maestros como Antonio Escobedo Bocardo y Mauro Álvarez Garibay, han dado lo mejor de sí mismos durante cinco décadas a incontables generaciones de ingenieros.

Los reclamos estudiantiles son justos y por lo mismo espero que pronto encuentren eco nacional. El pliego petitorio, lejos de ser descabellado, sólo exige mayor respeto a la venerable institución educativa y a las y los estudiantes. Al mismo exige también mejores condiciones de cara al futuro del Instituto Tecnológico de Saltillo y de su alumnado.

Sé que el bloqueo en una de las principales arterias de la capital genera gran descontento. Pero ahora todos debemos ser “Burros Pardos” y simpatizar con la causa del descontento estudiantil.

