Escribo estas líneas por la mañana del día viernes 24 de septiembre. Van las noticias de un mundo raro, para decirlo en voz del trovador José Alfredo Jiménez. Van las noticias desde este lado del paraíso, según Andrés Manuel López Obrador. El día se levanta. He preparado mi acostumbrado café amargo el cual duele en el gaznate. Pero, ando controlado en cuanto a su consumo: sólo dos tazas. No más. Luego la ingrata cafeína me cobra la factura por la noche. Me cuesta conciliar el poco sueño reparador el cual tarda demasiado en llegar. Dos tazas son hoy suficientes para disfrutar su aroma, su sabor y color. El café como los diarios, son mi oración de la mañana.

Preparo un almuerzo, mejor dicho, preparo los bastimentos para luego preparar de almorzar a la bella Alejandra la cual quedó de llegar a platicar a mi residencia. Tengo años de conocer a la bella Alejandra y de última hora, al ponerse su segunda vacuna... la mordió el bicho. ¿Cómo se infectó? Pues así, con la vacuna. De eso ya no hay duda. Ese día hace quince días o más, al aplicarse la segunda dosis, en el transcurso del día se fue sintiendo de la patada (de la chingada, se dice). En la noche el malestar era inaguantable. Fue a una institución de salud, le hicieron la prueba y resultó positiva a COVID-19. ¿Cómo se contagió? Pues con la vacuna. Le pusieron el bicho en el brazo. Así de sencillo.

Si de por de sí padecía con sus vías respiratorias, ahora, los doctores le han advertido de su nueva vida: no puede agitarse ni puede hacer ya mayor cosa. Y eso que la niña apenas frisa los cuarenta años. Su nueva “normalidad” es estar sentada de por vida. Así las cosas. Enflacó a pasos de gigante. Apenas se anda reponiendo y la espero para almorzar y que me platique de su batalla contra el bacilo de ojos rasgados. He preparado café un tanto ligero para ella, jugo de naranja, quesadillas agridulces, tocino a un lado y un par de huevos estrellados. Es fundamental la proteína.

Avanza el día. Noticias de un mundo raro el cual desde hace lustros, ya no es mi mundo: la tierra se rige por las ocurrencias de... adolescentes. El clima del mundo (el cual ya ha colapsado) es agenda de una niña de 18 años, la sueca Greta Thunberg la cual padece el síndrome de Asperger. Tiene 18 años, pero parece de 14 años. Su cruzada de protestar sin ofrecer soluciones, es atractiva para todos. Es una adolescente exitosa.

Otros adolescentes exitosos que marcan la agenda mundial, son el grupo coreano de música popular llamados “BTS”. Son tan influyentes, poderosos y conocidos, que “brillaron” (así dicen las crónicas periodísticas) con su discurso en la mismísima ONU (Organización de las Naciones Unidas. Dieron su discurso en la Asamblea General el día 20 de septiembre). Así las cosas y creo usted ya lo notó: cinco, seis adolecentes marcan la agenda mundial y dirigen los destinos de los países. Este mundo ya no es mi mundo. O bien, soy de un mundo raro, ya perdido, como lo escribió el gran José Alfredo Jiménez.

ESQUINA-BAJAN

Escribo estas líneas el día viernes 24 de septiembre. Los números de ayer por la pandemia china son los siguientes: casi 12 mil contagios (11 mil 808) y 724 muertos. Es decir, igual que siempre. Igual que todos los días. Con olas o sin ellas. El criminal manejo de la pandemia por parte de AMLO y Hugo López-Gatell nos tiene de rodillas. Van oficialmente más de 274 mil muertos. Pero usted lo sabe, hay que multiplicar la cifra por tres. Esta es nuestra tragedia hoy en día.

No hay para carne y cuando hay... ya es vigilia. Puf. En un foro internacional en Nueva York, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, Alicia Bárcena, expuso tajante: la pandemia ha aumentado la pobreza, la desigualdad, desocupación, la deuda de los países latinoamericanos, entorpecido la financiación y magnificó las debilidades estructurales de los sistemas de salud... Es decir, todos los males sobre nuestros países. Bárcena dio un dato de miedo que nos refleja y retrata como lo que somos, un eterno país y región en desarrollo, jamás consolidado. Esta región del mundo tiene 8.4% de la población mundial, pero las muertes por Covid son de poco más del 32%. Una catástrofe.

Avanzo en la lectura de mis diarios. Leo una noticia de la reseña de una entrevista que le realizó Carlos Loret de Mola al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. La declaración es la siguiente la cual tomaron como cabeza de la nota: “López Obrador se quiere reelegir, sin ninguna duda”. Pues sí, todo mundo ya lo sabemos y se ha alertado hasta el cansancio en los medios de comunicación libres y plurales como estas páginas de VANGUARDIA. La amenaza es real e inquietante: AMLO busca perpetuarse en el poder. Pero, depende de nosotros no dejarlo hacer y deshacer como hasta ahora lo ha hecho.

Ya dejé mi café de lado y me sirvo un vaso de Coca-Cola. Las notas son de miedo y escándalo sobre la que pasa en la frontera de México-Estados Unidos y los miles de migrantes los cuales tienen en jaque a los dos países. La crisis es de salud, económica, social, cultural y no hay solución digna posible para los miles de refugiados, casi todo ellos haitianos. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los trajo, cómo pudieron pasar filtros y aduanas sin papeles legales de entrada a México? el gobierno federal tiene la palabra. Miguel Ángel Riquelme ha advertido: el crimen organizado está detrás de ellos.

LETRAS MINÚSCULAS

La bella Alejandra come menos que un pájaro. Por vacunarse, la “nueva normalidad” en ella la tiene de rodillas. Para siempre.