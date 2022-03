6 libros para aprender más sobre feminismo

We should all be Feminists (Todos deberíamos ser feministas)

Autora: Chimamanda Ngozi Adichie

Año: 2015

Ser feminista no es solo cosa de mujeres. Chimamanda Ngozi lo demuestra en este elocuente y perspicaz texto, en el que nos brinda una definición singular de lo que significa ser feminista en el siglo XXI. La comunicóloga y escritora Chimamanda Ngozi Adichie se ha dado a la tarea de argumentarlo de una manera fácil pero precisa, de hecho, el libro es una adaptación de una de sus charlas TED, con millones de visitas en YouTube, donde la escritora nigeriana explica el daño que el machismo hace a hombres y mujeres por igual.