Andrew Fletcher, Alan White y Ronnie Hawkins

El mismo día que reseñábamos en estos espacios la muerte del músico de origen griego Vangelis se completó el trío de fallecimientos de creadores, relacionados a la música electrónica y progresiva.

El pasado jueves 26 de mayo falleció, a los 60 años, el músico británico Andrew Fletcher, reconocido sobre todo por ser bajista, tecladista, DJ y uno de los fundadores de la legendaria banda de música electrónica Depeche Mode. Nacido en Nottingham, pero criado en Basildon, Essex, cuando era niño, en la escuela, conoció a Martin Gore. En 1976 Fletcher formó con Vince Clarke, posterior integrante de Erasure, el dueto “No Romance in China”, que al no ir para ningún lado llevó a Clark a unirse a Gore en un nuevo grupo llamado “French Look”, pero al llegar a él Fletcher, por conocerlos a los dos en 1979, se convierten en el trío “Composition of Sound”, mismo que con el arribo de David Gahan en las vocales cambia el nombre a Depeche Mode y el resto es historia.

Es en los años 80 cuando Depeche Mode logra ascender meteóricamente en la música, no solo en su país sino a nivel internacional, gracias a álbumes fundamentales como “Some Great Reward”, de 1984, que incluye los éxitos “People Are People” y “Master and Servant”, pero sobre todo con “Music for the Masses”, de 1987, del que se desprenden clásicos como “Never Let Me Down Again” y “Strange Love”. Una producción que los lleva a su primera gran gira internacional que desemboca en la grabación de un disco en vivo en el Rose Bowl de Pasadena, California, para consolidarse a principios de los años 90 con su álbum “Violator”, de donde se extraen himnos como “Enjoy the Silence” o Policy of Truth”.

El mismo 26 de mayo, en Newcastle, Washington, en Estados Unidos, se dio el deceso a los 72 años de Alan White, baterista también británico, pero del género del rock progresivo, quien además de haber participado como músico de una leyenda como John Lennon, en himnos de su autoría como “Imagine” y “Give Peace a Chance,” fue miembro de la no menos famosa banda Yes desde 1972 hasta su muerte en 2022. De hecho, fue con Yes con quienes, paralelamente al ascenso y consolidación de sus compatriotas de Depeche Mode, dominaron por su cuenta las listas de los años 80 con álbumes como “90125” (1983), que contenía el éxito “Owner of a Lonely Heart”, así como “Big Generator” (1987), del que destacó “Love Will Find a Way”.

El domingo 29 la muerte también alcanzó al músico estadounidense, pero nacionalizado canadiense, Ronnie Hawkins, conocido como “El Rey del Rockabilly”, a los 87 años. Fue conocido gracias a su vinculación con el grupo The Band cuando este llevaba el nombre de “The Hawks”, y antes de que este fuera telonero del también reciente cumpleañero Bob Dylan. Ya que hablamos de recientes cumpleañeros, el último día de mayo el cantante canadiense Corey Hart, recordado por éxitos ochenteros como “Sunglasses at Night” y “Never Surrender”, llegó a las seis décadas de vida, pero el 1 de junio el luto llegó a la cantante Cyndi Lauper al dar a conocer la noticia de la muerte de su madre Catrin.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx