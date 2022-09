Belinda es una de las actrices y cantantes más conocidas y talentosas de nuestro país. La joven comenzó su carrera desde muy pequeña y hoy goza de éxito internacional gracias a sus canciones y a sus participaciones en telenovelas y series como “Bienvenidos a Edén”, “Cómplices al rescate”, “Camaleones”, entre muchas otras más.

A lo largo de su carrera Belinda ha tomado decisiones muy acertadas y otras no tanto, como por ejemplo rechazar canciones porque no le convencieron. Esto sucedió recientemente cuando la cantante no aceptó grabar “En realidad”, el cual terminó en manos de Ángela Aguilar y la joven lo convirtió en un éxito.