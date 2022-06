$!Alberto López Gómez, el diseñador indígena que triunfó en Nueva York impartió taller en la Escuela del Sarape

“Cuando tenía 20 años aproximadamente comencé a tejer en el telar de cintura, mi mamá fue la que me enseño a tejer, a teñir, a hilar los hilos, a montar, me enseñó todo el proceso del telar. Y aunque se cree erróneamente que el tejido es solo para las mujeres, yo creo que ser tejedor no tiene ningún género”, relató.

“Relacionado a esta idea me he enfrentado a muchas cosas a lo largo de mi oficio, criticas en su mayoría sobre ser un tejedor joven y hombre, pero he aprendido a enfrentarlas, me gusta luchar porque si no lo hago nunca voy a saber si era posible lograr mis sueños, hasta la fecha creo que hemos logrado muchas cosas importantes”, agregó, “aquí en Saltillo estuve dos días impartiendo este taller y el ver otros diseños, otros materiales, sentirlos, tocar las texturas que son muy diferentes a las nuestras y también compartir con grandes maestros de Saltillo fue una experiencia muy bonita y enriquecedora. Además los colores que manejan, ver cómo trabajan con la lana, yo estoy encantado con los sarapes que hacen aquí, los gabanes, jorongos, es algo que también quiero incluir en mi trabajo, quiero mezclar Saltillo y Chiapas en las piezas que realizamos”.