$!‘Belén’: Un cortometraje por las que ya no están

“Aparte de que en esa época en que estuve estudiando el tema salió el hashtag #cuéntalo en Twitter, que precisamente habla de casos de violencia de géneros y feminicidio contados en tercera persona, por lo general. Casi todos terminan con la frase ‘Lo cuento yo porque alguien más no puede, porque mi mamá no puede, porque mi hermana no puede...’, y de ahí me salió la idea de contar una historia de una víctima de feminicidio a través de los recuerdos de alguien más”, agregó.

El proyecto, que realizó junto a Rodríguez, quien fungió como director de fotografía, fue parte de su proyecto de tesis para titulación de la Licenciatura en Producción de Medios, y contó con la participación de un elenco integrado por Cecilia Vázquez, Galilea del Bosque, Mónica Almanza, Donaldo Duarte y Verónica Rodríguez, así como un gran equipo en la producción que se enfrentó a la realización de un producto cinematográfico de manera profesional.