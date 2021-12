$!Continúa la metodología de Danza Profesional de Coahuila expandiendo su huella

Proveniente del Estudio de Danza y Psicoballet del Estado de México, la maestra Ana Luisa Martínez Plascencia es la más reciente integrante de esta asociación, y en entrevista con VANGUARDIA nos habló sobre los beneficios que buscó y ha encontrado al venir a capacitarse en esta metodología.

“Conocí a la maestra Maribel (Lugo) hace ya algunos años y ella me comentó del proyecto que estaba llevando a cabo en su estado. Me comentó que lo hacían de manera profesional y entonces yo me interesé por poder formar parte del Ballet Profesional Coahuila. Le envié una propuesta y me la aceptaron para empezar a capacitarme en los niveles correspondientes para poder ofrecer en mi estado la carrera de Ejecutante de Danza Clásica”, comentó

Por su parte, Rodolfo Moreno, director de la escuela DPC, señaló que desde que se firmaron las filiales con Brownsville-Matamoros, Durango y Torreón en julio han obtenido buenos resultados.

“Las maestras han ido captando el proceso que queremos tener en esta metodología. Veo que sí han entendido muchas cosas que les enseñamos en el curso pasado y algunas ya están tratando de implementarlo con sus alumnos”, expresó, “no nos gusta que empiecen a enseñar cosas que no sepan, o que no expliquen, o que el niño no entienda. Desde el nombre, desde su ejecución, desde la mirada, todo eso se les está enseñando aquí”.