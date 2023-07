Pero los números son fríos y poco dicen realmente sobre lo que desean o necesitan las personas, ni sobre qué les pareció, si lo disfrutaron o no. ¿Fue un buen rato y un momento de ocio agradable o les dejó con una experiencia más sustanciosa?

Estos fueron algunos de los eventos que lideraron la cartelera y de los que más gustaron a nuestros lectores, pero en general la respuesta fue tibia al respecto y hubo bastantes quejas al respecto de la organización, sobre todo en lo relativo a la entrega de pases de cortesía –por los horarios tan estrictos que no permiten a cualquier acudir por ellos– y en eventos particulares.

Si bien no figuraron como tal en la encuesta realizada sí se pudo capturar durante nuestra cobertura un poco de la recepción que tuvo el público ante las propuestas artísticas de los creadores locales.

De igual manera fue muy grato para los coahuilenses que en esta ocasión resultara ganador de la Bienal de Autorretrato Rubén Herrera un paisano, Mauro Llanas de Monclova, aunque el resto de las exposiciones no llamó tanto la atención y, por otro lado, el taller de guión y microteatro que impartió la dramaturga y guionista española Yolanda Barrasa también fue muy bien recibido por la comunidad.

En el pasado, además de los espacios antes mencionados, también se llegó a atender biblioparques, plazas públicas y sitios no convencionales c omo la antigua estación de tren –donde se propusieron actividades de arte urbano–, entre otros lugares.

Este año, por ejemplo, en total no hubo más de 15 eventos que atendieran a estas poblaciones, entre conciertos a cargo de la Caravana Cultural de la Secretaría de Cultura de Coahuila en ejidos y las presentaciones del Espectáculo Circo Mágico en centros comunitarios de la ciudad.

¿Fue un éxito o no?

La respuesta a esta pregunta tiende a englobar todo en un absoluto. Si fue un éxito los errores podrían ser ignorados y si se le considera un fracaso lo mismo pasa con los aciertos. Lo que se puede extraer de esa ínfima muestra estadística en redes sociales es que hay satisfacción con lo que se realizó.

Las opiniones recabadas hablan más de un festival que le apuesta al talento local con un par de agentes extranjeros para aderezar el asunto, que no se olvida que Saltillo no es solo su Centro Histórico y Parque Centro, pero no se arriesga a proponer algo más allá de estas fronteras. Y esta decisión mesurada puede resultar tibia para quienes recuerdan lo que ha sucedido en este mismo municipio en el pasado.

Al final de cuentas la cultura no es algo que se pueda reducir a un número, y entregar un producto de calidad –sobre todo para atender a tanta diversidad como personas hay en la ciudad– es bastante difícil y requiere un equilibrio entre la experiencia, la intuición y una escucha constante de lo que acontece y lo que busca la propia ciudadanía.