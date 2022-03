El Engaño, una historia trágica sobre los disidentes cubanos

El Engaño, es la puesta en escena que cuenta la historia de un grupo de disidentes en Cuba que migraron a México por estar en contra del sistema, la historia es un caso de ficción, pero inspirada en un contexto real, cuando en la década de los noventa, un grupo de activistas cubanos opositores al régimen de Fidel Casto, el cual duró de 1976 al 2008, se trasladan a México para seguir sus ideas ‘revolucionarias’.

La puesta en escena es un texto original del actor y dramaturgo saltillense Cirilo Recio, del la que también funge como director, la cual fue presentada en el Teatro García Carrillo el pasado sábado 26 de marzo. El Engaño cuenta con las actuaciones de Luis Arturo Gatica, Laura Inés Niebla, Laura Garcés, David Ávila, Arath Granados y Mariana Ibarra.

“La obra surge hace un año, dentro del taller de dramaturgia de Medardo Treviño, cuando yo presenté este texto y luego lo presentamos en el Festival de Dramaturgia el año pasado en video y ahora tuvimos la fortuna de presentarla en vivo en el Festival de Teatro ‘Bertha Leticia Villalobos’ que organiza el Instituto Municipal de Cultura” compartió a VANGUARDIA Cirilo Recio.

El Engaño toma como referencia el caso del general Arnaldo Ochoa y otro grupo de dirigentes que pertenecían al organigrama político, quienes quieren hacer algunos cambios, pero desafortunadamente los descubren, son acusados de ‘alta traición’ y fusilados. “Fue de la historia de Ochoa en la que inicie con el tema, posteriormente cree una historia de ficción, donde invente una historia y algunos personajes” mencionó Cirilo.

La obra se desarrolla en diferentes escenarios, un café donde los disidentes platican sus planes y sus objetivos “nada es más importante que la causa” es una frase que utilizan constantemente. Posteriormente, nos trasladan a la cárcel, lugar donde se encuentra un disidente que podemos definir como el personaje principal, ya que, su nombre es el que más se menciona, Arístides Cadena, es como lo llaman, el dirigente de la causa.

La historia tiene como característica principal las mentiras y el engaño, los personajes ocultan sus intenciones, sustituyen identidades, tal es el caso de un mexicano que suplanta la identidad de Cadena, su error le costará la vida.

La obra a pesar del trágico final de sus personajes invita a reflexionar sobre un tema conocido por pocos e ignorado por muchos, la represión del régimen cubano a finales del siglo XX es algo que no vemos en las clases de historia, pero no por ello no existió.