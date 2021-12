$!Invitan a la exposición ‘Medio siglo de la moda en Saltillo (1900-1950)’

En VANGUARDIA platicamos con María Elena Santoscoy, presidenta del “Patronato de Amigos por el Patrimonio Histórico de Saltillo” e historiadora saltillense para que nos hablara un poco sobre como comenzaron las exhibiciones y el objetivo de ellas:

“Esta ya es la cuarta exposición que realizamos, dos de ellas estuvieron en Palacio de Gobierno y las restantes aquí en el Recinto de Juárez... nosotros empezamos este patronato desde 1988, cuando no había museos aquí en Saltillo, comenzamos a juntar cosas para tratar de hacer un museo, pero el proyecto al final no se llevó a cabo. Las cosas que teníamos se quedaron guardadas en el Archivo Municipal por muchos años, hasta que las trasladamos a este recinto y nos dimos a la tarea de organizar las exposiciones, gracias a ellas aunque ya no pedimos cosas, las personas no las han estado trayendo y así es como ha ido creciendo esta colección, y hemos podido mantener vivas las exhibiciones porque se muestran cosas nuevas” señaló.