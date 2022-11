“ La idea curatorial no es hablar de la militancia gay de los derechos humanos, muchos de los museos de memoria gay que hay en el mundo, están enfocados en contar la historia de los activistas, este museo está para contar cómo los medios de comunicación veían a las personas trans, a las lesbianas y a los gays ”, comentó Casillas.

En un muro, el museo exhibe decenas de palabras despectivas con las que se refieren a los homosexuales y las lesbianas en la sociedad mexicana, entre ellas “ Joto”, “maricón”, “cachagranizos”, “manflora”, “tortilla”, “lencha” . Algunas de esas palabras se han quedado como un insulto hacia quienes no forman parte de la comunidad gay.

Por otra parte, Casillas detalla que el museo busca incomodar y recordarle a la sociedad y las autoridades que los derechos de las personas de la diversidad sexual aún no han sido satisfechos por completo , a pesar a que hay avances con la legalización del matrimonio igualitario y las adopciones entre personas del mismo sexo .

“La legalización del matrimonio igualitario ha facilitado la posibilidad de una vida social y pública, es importante que la gente no se quede en el espacio social, sino habitar el espacio público a exigir sus derechos. las nuevas generaciones deben entender que lo más importante no son los activistas, si no lo que haces en tu casa, en tu trabajo y en tu vida social porque ahí pones la semilla de la visibilidad y de la exigencia de los derechos”, concluyó Casillas.

Con información de la Agencia EFE.