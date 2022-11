Parras recibe al Concurso Mundial de Vinos de Bruselas con un menú muy mexicano hecho por coahuilenses

“Es un reto muy grande. Es para el Concurso Mundial de Vinos de Bruselas, vinieron jueces de todo el mundo para un festival de gran prestigio y se va”, comentó la chef en entrevista con VANGUARDIA.

“Es una apertura para las mujeres, que hemos batallado con el tema del machismo en la cocina [...] No se nos reconoce y se dice que por las hormonas no podemos cocinar, que somos frágiles, que no tenemos la capacidad ni el entusiasmo o a lo mejor el talento”, agregó al respecto de lo que significa esta oportunidad.

El equipo, destacó, estuvo integrado por “talento local”, con la participación de una cocinera tradicional y como un espacio para mostrar que en Saltillo “hay buenos gastrónomos”.