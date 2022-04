Promotor cultural denuncia falta de pago por parte de la Secretaría de Cultura desde 2019

Los días 6, 13, 20 y 27 de mayo del 2019 el promotor cultural Adrián Villar impartió el curso de capacitación “Medicación y educación en los museos”, a través de la Dirección General de Historia, Museos y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, una actividad por la que, dio a conocer esta semana a medios, no ha recibido el pago acordado.

Villar explicó para VANGUARDIA que este evento, que se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, que para estas cuatro sesiones “se incluyó el material y donde se trataron temas para desarrollar las actividades educativas con mejor contenido y más atractivas. Ello sin contar los honorarios para realizar mi trabajo”.

“De lo anterior ya ha pasado mucho tiempo, de hecho estamos a unos días de que se cumplan tres años y es el día en el que no he visto ni un peso por este trabajo. Ya van varias veces que me piden los papeles para proceso de pago y hasta me solicitaron la factura y generaron expectativas de solución, pero fueron falsas, ya que no me pagaron. Incluso me parece que juegan conmigo por hacerme pasar por todo esto”, agregó.