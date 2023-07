Roma reabrirá el sitio arqueológico donde fue asesinado Julio César

Estos trabajos fueron posibles gracias a la donación de más de un millón de euros por parte de la joyería Bulgari con la intención de devolverla “al centro de la vida cultural de Roma, como lo fue hace siglos en la época republicana”.

Los templos que también se podrán visitar se tratan del Templo de Juturna, erigido por Cayo Lutacio Cátulo después de su victoria sobre los cartagineses en 241 a. C. y reconstruido en forma de iglesia más tarde; también hay un templo circular con seis columnas en pie, construido por Quinto Lutacio Cátulo en 101 a. C. para conmemorar su victoria sobre los cimbrios; el más antiguo de los tres, que se remonta al siglo IV o al siglo III a. C., probablemente estuvo consagrado a Feronia la antigua diosa itálica de la fertilidad y el más grande de los cuatro, que se remonta al siglo II a. C. con restauraciones de la última época de la República, se consagró a Lares Permarini, pero solo una pequeña parte del mismo se ha excavado, puesto que una calle cubre la mayor parte del mismo.

